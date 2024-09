La Fierté dans le Village

Le Village a accueilli près de 95 000 festivalièr·ère·s qui ont profité d’une soirée d’humour au National, d’une course communautaire à talons hauts, des spectacles de variété aux Jardins Gamelin, de la Journée communautaire et d’une programmation déambulatoire sur la rue Sainte-Catherine Est.

CAMPING À SAMI LANDRI aux Jardins Gamelin TRANNA-WINTOUR

Des gags et des paillettes à la Place-des-Arts

Animée par la fabuleuse Mona de Grenoble la soirée Des Gags et des paillettes au Théâtre National proposait, le 2 août, d’éblouissant·e·s humoristes d’ici qui nous ont fait vibrer au rythme de leurs gags. Avec Sam Cyr, Tranna Wintour, Coco Belliveau, Anne-Sarah Charbonneau, Saad Fennich, Charlie Morin, Maxime-Ève Gagnon, Jessica Chartrand et Justine Philie.



La Course Capotée a failli « capoter » à cause de la pluie, mais nous avons quand même eu droit à des performances de danse et de lypsinc de la part des drags et participant·e·s.

Avant le départ / La Course Capotée dans le Village – photo Serge Blais Dancing & Singing in the Rain / La Course Capotée dans le Village – photo Serge Blais Tia Gloria / La Course Capotée dans le Village – photo Serge Blais LaDrag On-Fly / La Course Capotée dans le Village – photo Serge Blais





À Pieds levés dans le Village – photo Pascal Forest Terrasse Stock & Soda – photo Pascal Forest

