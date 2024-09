15e édition de Québec en toutes lettres : bien au-delà du papier

Le festival Québec en toutes lettres célèbre cette année sa 15e édition du 17 au 27 octobre, avec — encore une fois — des activités variées et éclectiques qui permettront de découvrir la littérature sous tous ses angles, avec Jean-Paul Daoust comme porte-parole.

« On veut sortir la littérature du livre, l’emmener sous d’autres formes pour que le public redécouvre des œuvres et des mots, notamment dans l’espace public », rappelle ainsi Sophie Grenier-Héroux, conseillère en communication pour le festival. Différentes installations originales seront donc parsemées à travers la Capitale-Nationale.

La Place D’Youville sera, par exemple, le théâtre de l’installation Salon de décoiffure. Trois chaises de style rétro (avec à la tête un sèche-cheveux) connectées à un système audio permettront aux passant·e·s d’écouter des auteur·e·s réciter leurs œuvres. Le tout dans un décor digne des années 1950.

Les Bonbons à lire seront aussi présents dans trois places publiques de la ville. Des machines distributrices remplaceront croustilles et chocolat par des fragments littéraires. De quoi se

régaler l’esprit !

Vous voulez être en contact avec les auteur·e·s ? Durant les fins de semaine du festival, on pourra les retrouver dans des librairies de la ville avec café et croissants. Discussions et même petites activités seront de mise afin de cristalliser le pont entre l’écrivain·e et le public.

Cette 15e édition verra aussi le retour de la quasi traditionnelle Ceci n’est pas une pub, exposition lancée en 2019 et qui a comme principe de remplacer des espaces publicitaires par des vers poétiques, des extraits de prose et des strips de bandes dessinées.

PHOTO : Mireille gagne / CrÉdit : Emilie Dumais

Un porte-parole adoré de tous

Lancé en 2010 à l’initiative de l’Institut canadien de Québec, le festival a pris l’habitude d’utiliser un extrait d’œuvre littéraire comme thème.

Pour cette 15e édition, l’auteur derrière le thème « escalader la lumière », Jean-Paul Daoust, a été appelé pour agir comme porte-parole de l’événement. Invité récurrent du festival et figure marquante de la littérature québécoise, Sophie Grenier-Héroux estime que l’auteur — qui a publié une quarantaine de recueils de poésie depuis les années 1980 — est un porte-parole de choix. « C’est un artiste qui rallie toutes les générations. Ça a été un parrain pour une multitude d’artistes. » Et puis, rappelle-t-elle, « tout le monde aime Jean-Paul! C’est quelqu’un qui rallie tous les publics. « C’est quelqu’un qui est facile d’approche, avec sa voix [et] son rire reconnaissables. » À cet effet, une exposition sur l’œuvre de Jean-Paul Daoust se tiendra durant le festival. Des textes inédits et des « odes » d’autres artistes dédiés au poète pourront donc être appréciés par les visiteurs et visiteuses, tout comme certaines pièces de sa garde-robe ! Rappelons que Jean-Paul Daoust s’est vu décerner, au fil des décennies, de nombreux honneurs, dont le Prix du gouverneur général du Canada en 1990 pour son recueil Les cendres bleues. L’homme originaire de Salaberry-de-Valleyfield s’est aussi fait remarquer comme chroniqueur à Télé-Québec et à Radio-Canada, plus particulièrement à l’émission radiophonique Plus on est de fous, plus on lit !.

Des auteurs internationaux

Un entretien aura lieu le 21 octobre avec l’auteur français David Foenkinos. Principalement connu pour son roman Charlotte (2014), mais aussi La Délicatesse (2009) et Le Potentiel érotique de ma femme (2004), David Foenkinos est traduit en plus de 40 langues et a été lauréat de nombreux prix, dont le prix Renaudot et le prix Goncourt des lycéens, tous deux remportés en 2014.

Puis, l’auteur Piergiorgio Pulixi sera aussi présent dans la Capitale-Nationale. Originaire de Sardaigne et auteur de romans et de nouvelles, il a publié de nombreux romans policiers et romans noirs et est membre du collectif littéraire Mama Sabot, créé par l’auteur Massimo Carlotto. Sa renommée s’est cristallisée au cours de la dernière décennie, notamment par la saga policière de Biagio Mazzeo. « En Europe, il est partout, dans toutes les librairies. C’est vraiment une star montante », indique Sophie Grenier-Héroux. Votre italien est un peu rouillé ? Ne vous en faites pas : l’événement bénéficiera d’une traduction en direct. Les autrices Mireille Gagné et Catherine Mavrikakis auront aussi leur propre événement. Un volet spectacle sera également en branle, avec notamment une lecture musicale de l’œuvre Femme fleuve d’Anaïs Barbeau-Lavalette.

La création originale Par les brèches du temps viendra quant à elle souligner cette 15e édition du festival. Ce parcours-anniversaire proposera différentes stations dans la Maison de la littérature et un peu autour, où des artistes feront revivre des moments marquants des 15 dernières années. On pourra y entendre, entre autres, Simon Boulerice, La Bronze, Andrée Levesque Sioui, Erika Soucy et Audrée Wilhelmy.

« Ce sera une rétrospective des moments forts des 15 dernières années. Ceux qui n’ont pas été là à toutes les éditions pourront se rendre compte à quel point le festival est vraiment emblématique de l’automne à Québec », souligne Sophie Grenier-Héroux. « C’est vraiment un rendez-vous. » 6

INFOS | 15e édition de Québec en toutes lettres, du 17 au 27 octobre 2024

