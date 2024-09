Un effort d’inclusion, les Forces armées canadiennes et les LGBTQ+

Les personnes ayant participé aux journées communautaires et au défilé de Fierté Montréal auront peut-être remarqué la présence de membres des Forces armées canadiennes, et plus particulièrement du 34e Groupe-brigade. Dirigé par le colonel Shane, le Groupe-brigade s’est dit complètement charmé par l’accueil et l’ouverture portés par le public du festival. Hantées par ses traitements très durs à l’égard des LGBTQ+ par le passé, les Forces armées canadiennes — et plus particulièrement le 34e Groupe-brigade — souhaitent désormais être une organisation proactive et à l’image de la société. Entrevue avec le colonel Shane.

Qu’est-ce que le 34e Groupe-brigade du Canada ?

Colonel Shane : Le 34e Groupe-brigade du Canada, c’est la structure de commandement qui dirige les 2500 militaires réservistes de la grande région de Montréal. On est la structure organisationnelle qui dirige toutes les unités, tout le personnel qui est dans le sud-ouest du Québec. On est à Hull, à Rouyn-Noranda, à Saint-Hubert, à Saint-Hyacinthe, Laval et à Montréal.

Pourquoi étiez-vous présents à Fierté Montréal cette année ?

Colonel Shane : C’était très important pour nous et pour moi d’être présent. [On voulait] tenir une discussion positive avec les membres de la communauté, expliquer qui on est, qu’est-ce qu’on fait, montrer notre ouverture, échanger, prendre du feedback. J’ai même obtenu une rencontre avec l’exécutif de Fierté Montréal, Simon Gamache, et j’ai emmené des membres de mon exécutif. On a eu un échange très franc, très honnête. Mon objectif, c’était d’ouvrir carrément la conversation, de discuter des meilleures pratiques, d’expliquer où est-ce qu’on est rendu au niveau des Forces canadiennes, mais plus précisément la réserve. Puis, d’aller chercher du feedback, de l’autocritique : vous, vous nous percevez comment ? Qu’est-ce qu’on peut faire pour s’améliorer ? Ça a été vraiment un bel échange fructueux qui va mener sur d’autres initiatives dans les prochains mois.

Parce que l’armée n’a pas toujours entretenu une bonne relation avec les LGBTQ+…

Colonel Shane : Je ne veux pas trop aller dans le passé, parce que je suis concentré sur le présent et surtout sur l’avenir, mais on sait très bien qu’on a un passé peu reluisant au niveau des Forces armées. Ça a été reconnu. Il y a eu des démarches judiciaires, il y a eu un règlement en 2017, il y a eu des dédommagements… Autant le gouvernement fédéral que les Forces ont reconnu qu’on a mal fait. On n’est pas fiers de ce passé-là, et je vous dirais que le point de départ c’est de reconnaître qu’on a mal fait et qu’on devait faire mieux pour l’inclusion des membres de la communauté 2LGBTQI+. Et, par la suite, je pense que, le plus important,

c’est ce qui se passe au niveau local. Il faut que dans chacune de nos unités on sente cette

ouverture-là.

Comment souhaitez-vous incarner cette ouverture ?

Colonel Shane : Cette ouverture-là, je pense qu’elle doit venir du leadership d’abord et avant tout. On a mis en place un commandement qui gère le changement de culture dans les Forces armées. C’est la générale Jennie Carignan qui a été placée à la tête de ça il y a quelques années, et ça a démontré tout le sérieux des Forces pour opérer ce changement vers une plus grande inclusion de tous les membres. On voulait faire comprendre à tout le monde ce qu’on avait à modifier dans nos perceptions, dans nos attitudes, dans nos paroles, dans nos gestes, et par la suite ça descend. C’est pour ça que je tenais à être [à Fierté Montréal] : il faut incarner le changement qu’on veut voir chez nos membres. Évidemment, il y a une partie qui vient du bas vers le haut, parce qu’on a des membres de la communauté 2LGBTQI+ dans nos rangs qui nous donnent du feedback. On a des comités où on va s’imprégner de leurs perceptions et de leurs recommandations. Ça influence nos politiques, la façon qu’on communique. [On veut] faire en sorte que chaque membre des Forces armées canadiennes, et particulièrement au sein de la 34e Brigade, puisse pouvoir se montrer sous son vrai jour.

Ce désir d’être plus inclusif vient-il avec des défis ?

Colonel Shane : Oui. Tous les membres des Forces armées canadiennes sont d’abord et avant tout des Canadiens et des Canadiennes. Les gens font partie de notre société. Donc quand ils arrivent chez nous, ils arrivent avec les mêmes préjugés et perceptions, leur passé et leur bagage. [Mais nous,] dans les Forces armées, la doctrine, c’est très important. Il y a un document super important qui a été élaboré dans les dernières années, qui représente notre ethos. On appelle ça Digne de servir. C’est un document fort parce qu’il dit à nos militaires ce qu’on s’attend d’eux, et c’est tourné vers l’inclusion et la diversité. Il y a trois principes fondamentaux, et le premier est de respecter toute personne. C’est un message très fort qui est véhiculé et qu’on partage au jour le jour. Respecter toute personne, que ce soient des collègues ou même

en déploiement.

Je vous dirais que, comme dans toute organisation, des personnes qui seraient vraiment réfractaires à 100 %, c’est très très minime. Et quand on rencontre des comportements comme ceux-là, on ne veut pas ces gens-là dans nos rangs, donc on prend action rapidement. Mais la principale embûche que l’on rencontre, c’est les mauvaises blagues. C’est là que le travail de leadership rentre : on ne peut pas accepter ça. Maintenant, ça ne veut pas dire qu’il faut arracher la tête des personnes qui font des mauvaises blagues. Il y a des façons d’intervenir, il faut qu’on soit constructif, parce qu’il faut que les gens réalisent l’impact de ce qu’ils disent. Mais il ne faut pas non plus toujours les sanctionner, parce que sinon on contribue juste à les refermer.

Des commentaires finaux ?

Colonel Shane : J’encourage tous les gens qui nous lisent et qui ont un intérêt à nous écrire. Vous pouvez trouver beaucoup d’information à forces.ca, mais aussi sur notre page Facebook du 34e Groupe-brigade du Canada. Vous pouvez nous suivre et nous écrire sur Messenger pour avoir des informations. Je veux que le 34e Groupe-brigade soit représentatif de toutes les

communautés au Canada. Pour nous, c’est une richesse.

INFOS | https://www.forces.ca

https://www.facebook.com/34GBC.34CBG