Vibrez aux rythmes du monde !

La série Arts et monde est de retour à la Place des Arts ! Quatre expériences de scène vibrantes, inspirées de cultures et d’artistes internationaux. Un tour du monde sensoriel qui vous fera voyager de l’Argentine à l’Europe, en passant par les États-Unis et le Japon, et ce, sans sortir votre passeport. Voyez la scène s’enflammer grâce aux spectacles de danse de Social Tango Project et de Step Afrika !. Vivez les tonalités du monde avec la musique gospel de The Kingdom Choir, ainsi qu’avec les rythmes des tambours traditionnels japonais de Kodo dans le spectacle Warabe.



Social Tango Project

Théâtre Maisonneuve, le 13 novembre 2024

Un retour attendu et célébré pour la compagnie de danse de Buenos Aires ! Une histoire d’amour aux racines argentines, racontée par différentes disciplines artistiques. Sur scène, dix danseurs, quatre musiciens et une chanteuse reproduisent avec précision les mélodies classiques du tango et sa sonorité empreinte de la culture latine. Un spectacle conçu par la chorégraphe Agustina Videla, offrant une expérience visuelle stimulante et singulière. En plus des mouvements parfaitement orchestrés, le public a également la chance de découvrir la richesse de cette danse à travers une série de photographies et un documentaire cinématographique. Que ce soit par sa musique, sa beauté ou sa dynamique humaine, le tango est un art qui fascine. Né dans les années 1880 à la frontière naturelle de l’Argentine et de l’Uruguay, il a depuis conquis le cœur des publics du monde entier. À travers ses créations, le Social Tango Project célèbre la richesse de cet art sous de multiples formes.



The Kingdom Choir

Salle Wilfrid-Pelletier, le 28 novembre 2024

Pour une nouvelle fois à Montréal, la cheffe d’orchestre primée Karen Gibson et The Kingdom Choir s’arrêtent à la Place des Arts. Avec eux, le retour d’un gospel raisonnant qui fait vibrer l’Angleterre depuis déjà 30 ans. Une ascension fulgurante les propulsant sur les scènes du monde entier, où ils ont entre autres performé aux côtés d’Elton John, de Barbara Streisand et des Spice Girls. Une voie pavée par leur mythique apparition lors du mariage du prince Harry et de Meghan Markle, mais surtout par une interprétation remarquée du succès « Stand by Me » lors de cette même cérémonie. Rien néanmoins pour déraciner ce chœur londonien, car c’est avec la même énergie contagieuse et la fougue qu’on leur connaît que les artistes présenteront un tout nouveau spectacle lors de leur passage dans la métropole. Une occasion de célébrer trois décennies de représentations, toutes — pour la plupart — à guichet fermé ! Un mélange de gospel traditionnel et de musique contemporaine, un style

qui se marie à merveille à des classiques de la chanson populaire. D’Aretha Franklin à Stevie Wonder, en passant par Beyonce et Lauryn Hill, ils livrent des reprises fracassantes d’artistes de renommée mondiale. Préparez-vous à une soirée où « la chorale chante avec son cœur, mais bouge également de manière charismatique des hanches aux épaules pour diffuser son message », comme le rapportent les journalistes de Go ! London.



Step Afrika !

Théâtre Maisonneuve, le 23 février 2025

Les rythmes entraînants de l’Afrique du Sud s’arrêtent à la Place des Arts pour une toute première fois. Une visite longuement espérée et attendue de Step Afrika ! et de son mythique step dancing. Mondialement reconnue pour ses danses percussives et son mélange de sonorités africaines, Step Afrika ! s’est produite dans pas moins de 60 pays depuis sa création en 1994. Comptant 18 artistes à temps plein, la troupe utilise la scène comme un moyen d’expression combinant chansons, récits et humours à des danses rythmées. Elle présente des spectacles participatifs au cœur desquels le public est invité à se lever de son siège pour laisser bouger son corps au rythme des percussions. Les représentations sont bien plus qu’un simple spectacle ; elles sont des expériences vibrantes et rassembleuses partout où elles s’arrêtent !



Kodo – Warabe

Salle Wilfrid-Pelletier, le 13 mars 2025

Une épopée qui vous fait voyager jusqu’au Japon en compagnie du collectif Kodo. La suite tant attendue de Tsuzumi s’arrêtera enfin à Montréal en 2025 ! Une prestation rythmée par des tambours, digne représentation du terme japonais Kodo, qui se traduit littéralement par « battement de cœur ». Cette nouvelle œuvre, nommée Warabe, se tourne maintenant vers un répertoire musical classique inspiré des histoires japonaises. Le numéro d’ouverture se veut d’ailleurs un clin d’œil à une forme d’art nommé Shishi, ou danse du cerf, dans la plus pure tradition de ce peuple. Un mélange simple des multiples expressions sonores du taiko et de ses vibrations, évoquant une vaste gamme d’émotions pour les publics. Des sons et des résonances uniques, qu’on dit pouvoir faire vibrer jusqu’à l’âme d’une personne.

INFOS | La série Arts et monde à la Place des Arts : 4 spectacles présentés à différentes dates jusqu’en mars. FORFAITS DISPONIBLES : Profitez de 20 % de réduction sur vos billets à l’achat de 2 ou 3 spectacles, ou de 25 % pour l’entièreté de la programmation (4 spectacles).

https://placedesarts.com