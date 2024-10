La Tournée Tension de Kylie Minogue à Montréal en mars 2025

Kylie Minogue vient d’annoncer les dates nord-américaines de sa très attendue tournée « Tension » qui aura lieu en 2025. L’icône mondiale performera dans de nombreuses villes à travers le monde au cours de ce qui sera sa plus vaste tournée depuis 2011. La portion nord-américaine de la tournée commencera à Toronto le 29 mars, puis s’arrêtera à Montréal, le lendemain 30 mars, avant de passer, entre autres, par les villes américaines suivantes New York, Austin, Miami et Los Angeles.

Après avoir débuté dans le pays natal de Kylie, l’Australie, la tournée mondiale se dirigera vers l’Asie, puis arrivera au Royaume-Uni en mai. Plus de pays et de concerts seront annoncés au cours des prochaines semaines, incluant en Europe et en Amérique du Sud. Le dernier spectacle de Kylie à Montréal remonte au 29 avril 2011 au Centre Bell.

Kylie nous a confié : « Je suis très excitée d’annoncer la tournée TENSION 2025. J’ai hâte de partager de superbes moments avec les fans partout à travers le monde, de célébrer l’ère Tension, et plus encore! C’est une aventure extraordinaire jusqu’à maintenant, et préparez-vous à votre gros plan lorsque je dirai “lights, camera, action”… et il y aura beaucoup de Padam Padam! »

American Express offre un accès aux Billets en prévente Amex™, incluant des forfaits VIP, aux détenteurs de cartes, qui pourront les acheter avant le grand public du mardi 8 octobre à 10 h (heure locale) au jeudi 10 octobre à 22 h (heure locale), jusqu’à épuisement des stocks. Il s’agit d’un des nombreux avantages en divertissement auxquels ont accès les détenteurs de carte American Express, incluant les arts, le théâtre, le sport et la musique via les Expériences Amex™. Des conditions s’appliquent.



La prévente de l’artiste commencera le mercredi 9 octobre à 10 h, et les fans peuvent s’inscrire dès maintenant pour avoir un accès prioritaire à la prévente de l’artiste sur www.kylie.com. La mise en vente générale sera le vendredi 11 octobre à 10 h (heure locale).



Un nombre limité de forfaits VIP seront également disponibles à tous à partir du mercredi 9 octobre à 10 h (heure locale). Ces offres exclusives peuvent inclure une entrée prioritaire VIP, un accès rapide au magasinage de produits dérivés VIP, des ensembles de produits dérivés VIP avec une passe laminée VIP de la tournée, et une invitation spéciale au Lounge VIP officiel.

Dates nord-américaines de la tournée « Tension » 2025 :

March 29 – Scotiabank Arena – Toronto, ON

30 mars – Centre Bell – Montréal, QC

April 2 – Allstate Arena – Chicago, IL

April 4 – Madison Square Garden – New York, NY

April 8 – Capital One Arena – Washington, DC

April 9 – TD Garden – Boston, MA

April 11 – State Farm Arena – Atlanta, GA

April 13 – Kia Center – Orlando, FL

April 14 – Kaseya Center – Miami, FL

April 17 – Moody Center – Austin, TX

April 19 – Footprint Center – Phoenix, AZ

April 22 – Chase Center – San Francisco, CA

April 25 – Climate Pledge Arena – Seattle, WA

April 26 – Pacific Coliseum – Vancouver, BC

April 29 – Ball Arena – Denver, CO

May 2 – Crypto.com Arena – Los Angeles, CA



Veuillez visiter Kylie.com pour toutes les dates de la tournée « Tension »

PRÉSAUVEGARDEZ TENSION II

ÉCOUTEZ « LIGHTS CAMERA ACTION »



Tension II – une toute nouvelle collection de 13 chansons – sera lancée le 18 octobre via BMG; l’album est disponible en précommande ici. Le premier extrait « Lights Camera Action » est disponible dès maintenant. Cette suite dynamique et survoltée de l’album #1 Tension voit Kylie plonger encore plus profondément dans l’espace électronique. Débordant d’hymnes de piste de danse, le disque inclut neuf nouvelles pièces studio de Kylie et le récent succès dance « Edge of Saturday Night » avec The Blessed Madonna, ainsi que des collaborations avec Orville Peck, Bebe Rexha et Tove Lo, et Sia. Kylie a dit : « L’ère Tension est si spéciale pour moi… Je ne peux pas la laisser se terminer encore! Bienvenue à “Tension II”. »



Tension II – liste des chansons :

1. Lights Camera Action

2. Taboo

3. Someone For Me

4. Good As Gone

5. Kiss Bang Bang

6. Diamonds

7. Hello

8. Dance To The Music

9. Shoulda Left Ya

10. Edge Of Saturday Night (with The Blessed Madonna)

11. My Oh My (with Bebe Rexha & Tove Lo)

12. Midnight Ride (with Orville Peck & Diplo)

13. Dance Alone (with Sia)



2024 a déjà vu Kylie remporter le prix Global Icon aux BRITs et le prix Grammy du Meilleur enregistrement pop dance pour son succès « Padam Padam »; elle a assisté au Met Gala; elle a conclu sa première résidence à Las Vegas; elle a performé à la WeHo Pride; et elle a lancé une série de collaborations prestigieuses. En juillet, Kylie a livré un concert éblouissant et encensé par la critique au BST Hyde Park de Londres. Décrit par The Guardian comme « une glorieuse célébration de la perfection pop » (5*) et par Metro comme étant « incroyablement bon » (5*), la critique 5* de Rolling Stone affirmait que « Cette reine de la pop a conquis Londres, prouvant que sa place sur le trône demeure immuable ». Kylie a lancé son album #1 « Tension » en septembre 2023, avec plus de 500 000 exemplaires vendus mondialement et près d’un demi-milliard d’écoutes en continu.

INFOS | TENSION de Kylie Minogue, le 30 mars à 19h30 au Centre Bell.

