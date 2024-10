Après un passage remarqué à Los Angeles, Les 7 Doigts débarquent à la TOHU

20 ans après avoir inauguré la salle circulaire, le collectif Les 7 doigts de la main est de retour avec DUEL REALITY : AU JEU COMME EN AMOUR, présenté en première canadienne à la TOHU à compter du 16 octobre. Après avoir connu le succès à bord de croisières dans la mer des Caraïbes avec Virgin Voyages et avoir été applaudie au Festival Fringe d’Édimbourg, puis en Allemagne, en France, en Autriche, aux Pays-Bas, à Boston, Madrid, San Diego et maintenant à Los Angeles, il allait de soi que cette création accoste à la TOHU, port d’attache des arts de cirque.

Depuis le début des années 2000, Les 7 Doigts ont donné naissance à des créations aussi diverses que leurs esprits créatifs : des spectacles solo, comédies musicales sur Broadway, de prestigieuses collaborations sur la scène internationale, des événements spéciaux, des cérémonies olympiques, des performances télévisées, des expériences immersives, et bien plus. Fascinés par la condition humaine, Les 7 Doigts créent pour célébrer notre monde, notre temps et notre humanité.

Duel Reality / Les 7 doigts de la main – photo JF Savaria

Duel Reality / Les 7 doigts de la main – photo JF Savaria

Avec DUEL REALITY : AU JEU COMME EN AMOUR, la compagnie Les 7 doigts de la main, sous la direction artistique de Shana Carroll (Traces, Passagers, Mon Île, mon Coeur), métamorphose à sa façon Roméo et Juliette, la tragédie de Shakespeare.

Ici, l’histoire d’amour est ramenée à l’essence pure de son conflit, qui tient à la fois de la prouesse, du théâtre, du combat de rue et de la danse.

La scène devient comme une arène de sport, le public est placé face à face, des deux côtés de l’action. Il assiste à l’opposition de deux groupes, érigés l’un contre l’autre par défaut, mus par le désir de se surpasser. Au-delà de la provocation et du conflit, se dessine l’image de nos deux amants maudits.

Joueurs insatiables, ils ne semblent pas se soucier de gagner, tant que leur participation les rapproche les uns des autres.

La compétition est un jeu, mais elle peut aussi devenir dangereusement sérieuse.



INFOS | DUEL REALITY : AU JEU COMME EN AMOUR

Du 16 octobre au 17 novembre 2024, dans la Salle circulaire de la TOHU, Montréal

7 ans et plus – Durée 80 minutes sans entracte. Pour un avant-goût, cliquez ici.

BILLETS : en ligne via tohu.ca, au comptoir d’accueil et par téléphone au 514 376-8648 ou 1 888 376-8648

Duel Reality / Les 7 doigts de la main – photo JF Savaria

Direction artistique : Shana Carroll

Acrobates : Daniela Corradi, Andreas De Ryck, Aerial Emery, Marco Ingaramo, Gerardo Gutiérrez, Michelle Hernandez, Kalani June, Santiago Rivera, Arata Urawa, et Danny Vrijsen

Conception lumière : Alexander Nichols

Conception des costumes : Camille Thibault-Bédard

Directrice de production : Maude St-Pierre

Directeur technique : Simon Carrière

Directeur musical et compositeur : Colin Gagné Paroles : Colin Gagné et Ricardo Isaias Collier

Voix : Sophie Beaudet, Katee Julien, Ricardo Isaias Collier, Alexandre Désilets, Mykalle Bielinski

Instruments : Guido del Fabbro (violon), Cédric Dind-Lavoie (contrebasse), Jean-Sébastien Leblanc (clarinette) et Olivier Hébert (trombone).