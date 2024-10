Cela fait près de six ans que Shawn Mendes est le sujet de rumeurs virales autour de sa sexualité et de sa supposée/possible homosexualité ou bisexualité. Des rumeurs qui ont longtemps affecté le jeune homme qui avait confié auprès de « Rolling Stone » en 2018 : « J’ai comme l’impression d’avoir besoin d’être vu avec une fille en public pour prouver aux gens que je ne le suis pas. »

Ce lundi 28 octobre, le jeune chanteur était sur une scène au Colorado afin d’y donner un concert pour sa tournée « For Friends and Family Only ». L’occasion pour lui de revenir sur les rumeurs qui perdurent entourant son orientation sexuelle. Sur scène, à la guitare. le chanteur s’est exprimé (un peu) sur sa sexualité.

Il révèle : « Depuis que je suis très jeune, on me parle de ma sexualité. Je trouve ça un peu idiot, parce que la sexualité est une chose si magnifiquement complexe qu’il est difficile de la mettre dans des cases. »

Sur un fond musical de guitare, l’artiste et ex-compagnon de Camila Cabello a poursuivi en dévoilant être toujours en quête de sa sexualité : « J’ai toujours eu le sentiment que c’était une intrusion dans quelque chose de très personnel, que j’étais moi-même en train de découvrir. La vérité sur ma vie et ma sexualité, c’est que je suis en train de comprendre, comme tout le monde. Parfois, je ne sais pas vraiment, et parfois, je sais. »

Avant de conclure en affirmant avoir un sentiment d’oppression face à une société très curieuse : «C’est effrayant, parce que nous vivons dans une société qui a beaucoup à dire à ce sujet. J’essaie d’être courageux, de me permettre d’être humain et de ressentir des choses. C’est tout ce que j’ai envie de dire pour le moment.»