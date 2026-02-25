Desjardins, un partenariat qui nous ancre même quand tout change

Cher·ère·s lecteur·rice·s, si vous habitez dans le coin du Village, vous vous en avez sûrement entendu parler : depuis le 1er janvier 2026, La Caisse du Quartier-Latin de Montréal et la Caisse du Complexe Desjardins se sont regroupées pour devenir la Caisse Desjardins du Centre-Ville-de-Montréal.

C’est le genre de nouvelles qui peut déstabiliser et qui vient avec des tonnes de questions. Mais quand j’ai été informée du regroupement, ma première réaction n’a pas été économique : elle a été humaine.

Parce qu’ici, dans le Village, quand on parle de partenaires, on parle de gens. De personnes qui s’investissent dans notre quartier, qui écoutent, qui se tiennent aux côtés des commerçant·e·s, des résident·e·s, des fêtes, des défis, et des projets qui font vibrer notre communauté. Comme Simon Déry, directeur général de la Caisse, et toute son équipe, qui travaillent pour le monde et les entreprises du quartier.

Et c’est justement ça qui distingue cette relation : elle n’est pas froide, institutionnelle ou distante. La relation entre la SDC du Village et Desjardins, elle est vivante. Elle se vit dans les échanges, dans l’élan commun de faire du Village un lieu plus fort, plus inclusif, plus attractif, pour tout le monde. Depuis 2021, la SDC du Village et la Caisse collaborent pour faire rayonner les entreprises du Village, mais aussi pour aider notre organisme à réaliser notre mission.

Avant même le projet de regroupement de la nouvelle Caisse, Simon Déry l’avait dit clairement : « Nous avons une profonde confiance dans les projets de la SDC, qui contribuent à structurer et dynamiser notre milieu. Notre identité coopérative, voilà ce qui nous distingue des autres institutions financières. » Ce qui est beau dans ces mots, c’est qu’ils parlent de valeurs partagées. Pour nous au Village, ça veut dire : une confiance mutuelle, une capacité à rêver plus grand, et surtout à traduire ces rêves en actions concrètes.

Depuis 2025, la Caisse a décidé de soutenir directement plusieurs projets de la SDC, dont la piétonnisation estivale, les Allié·e·s du Village et notre nouveau gala annuel. La piétonnisation, c’est toujours une évidence, pour n’importe quel partenaire. Surtout avec nos données, comme nos 11 millions de passages piétons enregistrés en 2025 durant l’été. Soutenir les Allié·e·s, c’est vraiment venu naturellement, puisque la Caisse soutenait déjà la Maison du Père. Donc un projet qui fait du bien, réellement, aux personnes, au quartier et à l’espace public. Un projet profondément humain, qui incarne ce qu’un partenariat peut avoir de plus porteur lorsqu’il est ancré dans les valeurs et dans le réel.

CRÉDIT : MIRONA PHOTOGRAPHIE

Et le gala, il prouve que la relation entre la SDC et la Caisse en est une de confiance. Supporter un événement qui n’a jamais eu lieu, ça prend de l’audace, mais surtout beaucoup de confiance envers ses partenaires. Et c’est ce que Simon Déry a démontré en permettant à la Caisse d’être le partenaire principal du tout premier gala Les Étoiles du Village. Et quelle première édition! J’aurais aimé toustes vous y inviter, car cette énergie, celle de tout ce beau monde qui y croit au Village, qui soutient sa revitalisation, et qui sait qu’après la pluie, vient toujours le beau temps, c’était incroyable. C’est pour ces moments d’intensité qu’on fait ce genre de job. Et comme notre événement a été un succès, il y aura certainement une deuxième édition à l’automne 2026 et nous pourrons encore compter sur Desjardins pour assurer le succès de la soirée.

« En soutenant le Gala Les Étoiles du Village, la Caisse Desjardins du Quartier-Latin de Montréal voulait

célébrer la vitalité et la résilience d’un quartier unique à Montréal. Ces lauréat·e·s incarnent ce que nous aimons du Village : l’humain, la créativité et le courage de se réinventer. C’était important pour nous de contribuer à cette première édition, qui marquera, j’en suis convaincu, une toute nouvelle tradition dans le Village », explique Simon Déry, directeur général de la Caisse Desjardins du Centre-Ville-de-Montréal.

Ce que ça change et ce qui demeure Un regroupement peut sembler abstrait, mais dans les faits, il renforce l’enracinement local. En annonçant la naissance de la Caisse Desjardins du Centre-Ville-de-Montréal, Simon l’a exprimé en des termes simples mais puissants : « Ensemble, passionnés et mobilisés, dans la même direction, avec la même ambition : faire battre le cœur du centre-ville de Montréal, au service des membres et de la communauté. » Ce n’est pas juste un nom différent sur une carte d’affaires : c’est une vision renouvelée, une caisse plus forte, avec plus de ressources, prête à soutenir des projets à la hauteur de nos ambitions collectives.

Notre collaboration avec Desjardins n’est pas seulement financière : elle est humaine. Simon l’expliquait déjà dans le cadre précédent partenariat : « Notre Fonds d’aide au développement du milieu (FADM) nous permet de contribuer à la communauté en soutenant des projets qui répondent concrètement aux besoins du milieu. Avec la SDC, nous partageons les mêmes aspirations pour le Village et pour la communauté 2SLGBTQIA+ ».

Et ça se voit dans le soutien à des projets structurant, dans les discussions sur comment aborder les grands travaux à venir dans le quartier, dans les façons d’aider concrètement les commerçant·e·s à travers des programmes de rénovation, d’accompagnement financier, ou de formations. Parce que le Village ne s’arrête jamais, ce partenariat aide à mettre en place des actions qui renforcent l’attractivité du quartier (dans les saisons fortes comme estivales), soutiennent des projets entrepreneuriaux locaux, accompagnent les commerçant·e·s dans les transformations nécessaires face aux grands chantiers à venir et créent des ponts entre les institutions financières et les réalités du quartier. Dans notre quotidien, ça veut dire que nos projets ont de l’élan, pas seulement dans les idées, mais dans leur réalisation concrète. Et cette capacité-là, on la doit aussi à la confiance qu’une institution comme Desjardins a placée en nous.

Ce qui fait aussi la force de ce partenariat, c’est la compréhension fine des réalités propres au Village. Ici, on parle d’un quartier qui est à la fois un pôle commercial, un milieu de vie, un espace festif et un lieu hautement symbolique pour les communautés 2SLGBTQIA+. Les défis y sont multiples : enjeux de cohabitation, chantiers majeurs à venir, pression sur les petites entreprises, nécessité constante de se renouveler tout en préservant l’âme du quartier.

Dans ce contexte, pouvoir compter sur un partenaire qui comprend que le développement économique ne peut pas être déconnecté du social, du culturel et de l’humain change tout. Comme le résume bien Simon Déry : « Être une institution financière coopérative, c’est être présente et engagée dans son milieu, comprendre ses réalités et contribuer à des projets qui ont des retombées concrètes et durables. »

Cette posture, elle se traduit par une écoute réelle, par une flexibilité, et par une volonté de construire dans le temps. Pas pour une seule saison, ni pour une seule vitrine, mais pour accompagner un quartier dans ses transformations profondes. Une relation qui bâtit du mieux vivre ensemble Dans un quartier comme le nôtre, qui est à la fois un lieu de vie, de commerce, de fête, de culture et de mémoire, avoir des partenaires qui comprennent cette complexité et y contribuent activement fait toute la différence. La nouvelle Caisse Desjardins du Centre-Ville-de-Montréal ne marque pas une rupture, mais l’ouverture d’un nouveau chapitre : une invitation et de nouveaux moyens pour aller plus loin, ensemble. Simon Déry l’a bien exprimé : ce nouveau départ prend appui sur la continuité et

l’engagement, sur un lien vivant et profond avec une communauté dont le Village est l’un des cœurs battants.