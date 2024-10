«Out» et… pleinement soi-même

Jeune couple très amoureux mais dans le placard, Tom et Ajani se sentaient à l’étroit dans leur petit village conservateur. Désormais étudiants en cinéma à Amsterdam, ils y trouvent la liberté qu’ils attendaient, mais sont aussi confrontés à de nouvelles normes, celles de la grande ville.

Alors qu’Ajani s’épanouit dans la scène queer d’Amsterdam, Tom a du mal à trouver sa place, mettant à rude épreuve leur relation désormais publique. Quel contrôle avons-nous sur notre identité ? Quel prix devrions-nous payer pour y être fidèle ? Comment s’intégrer dans un groupe aux règles sociales et physiques fortes qui vous sont étrangères ?

Avec Out, son premier long métrage de fiction, Dennis Alink livre un récit d’apprentissage fulgurant, profondément personnel, sur la lutte contre les normes de groupe. Tout sonne juste dans ce film réalisé avec une équipe intégralement queer, et dont l’histoire, les personnages et les scènes sont basés sur les propres expériences de chacun.

À travers la trajectoire de Tom, apprenti cinéaste perçu comme trop « coincé », le réalisateur mène une réflexion subtile sur l’identité gaie, sur la difficulté de rester pleinement soi-même face aux codes & injonctions – parfois toxiques – d’une culture queer qui est pourtant censée aider à nous épanouir.

INFOS | Le film OUT sera présenté en salle durant le festival image+nation

en version originale néerlandaise avec sous-titres anglais.

