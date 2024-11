CABERNET FRANC

ZUCCARDI, VALE DE UCO

(MENDOZA, ARGENTINE) 2022

Code SAQ : 15310204 | 28,95$

Quand c’est bien fait, qu’est-ce qu’on se régale avec un rouge à base de cabernet franc ! C’est amplement le cas ici, avec ce vin issu des plus belles parcelles que possède Zuccardi dans la vallée d’Uco. Le Q était utilisé dans le vignoble pour marquer les vignes qualitatives qui exigeaient une attention particulière des vendangeurs. Laissez votre nez s’extasier face aux parfums de terreau et de fruits noirs. Pas de notes de poivron vert, ici. La bouche est persistante, harmonieuse et équilibrée, avec de riches notes fruitées, et des tannins et un boisé super intégrés. À ce prix-là, c’est une incroyable offre alliant grand plaisir et grande qualité. Wow. Just