Le plus récent film d’Alain Guiraudie (Miséricorde) met en scène dans un village de montagne un drame tissé de désirs passés, qui fait resurgir les non-dits et les tensions. Alors que Jérémie (Félix Kysyl), séduisant jeune homme, revient dans son village natal pour l’enterrement de son ancien patron boulanger, son séjour prend rapidement une tournure inattendue au contact d’une galerie insolite.

On y croise Martine, une veuve très hospitalière (Catherine Frot, géniale), son fils hyper jaloux (Jean-Baptiste Durand), un curé aussi étrange que lubrique (Jacques Develay, hilarant), un gendarme hyper intrusif (Sébastien Faglain), ou encore Walter (David Ayala), un voisin « ours » pas dénué de sex

appeal… À la fois polydésirant et objet de toutes les convoitises, Jérémie se retrouve peu à peu prisonnier de ce village. Miséricorde est aussi une comédie noire où la spiritualité chrétienne vient réveiller ardeur et pulsions sexuelles. Le prêtre au centre du récit n’est cependant le garant d’aucune morale fabriquée. Tout en mettant en scène un état de tension et de suspicion, Guiraudie s’attache à entretenir une complexité chez les personnages et dans leurs rapports.

Fidèle à son goût malicieux pour la déstabilisation, il joue avec les clichés du « folklore rural », les accentuant parfois, les contredisant à d’autres moments, pour mieux aller contre les certitudes que pourrait avoir le spectateur ou la spectatrice. Comme l’indique son titre, le film met en réalité au centre de son récit la question de l’empathie, de l’élan vers l’autre, de la compréhension d’autrui, au-delà même de toute morale. Cela se retrouve aussi dans le regard, tout en tendresse et en proximité, que Guiraudie porte sur ses personnages.

INFOS | Le film MISÉRICORDE sera présenté en salle durant le festival image+nation en version originale française.

