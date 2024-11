The Astronaut Lovers : entre amitié et désir

Grand habitué du festival image+nation, Marco Berger revient avec une comédie romantique jouissive dans l’esprit de son premier long métrage, Plan B, mêlant jeu, sentiments, érotisme et sensualité.

Pedro arrive sur la côte pour passer ses vacances dans la maison familiale. Il y rencontre Maxi, qu’il n’a pas vu depuis qu’il est enfant. Pedro est ouvertement gay et cela attire l’attention de Maxi qui, au même moment, découvre que son ex-petite amie, pour laquelle il a toujours des sentiments, est en vacances dans la même ville. Dans l’intention de la rendre jalouse, Maxi demande à Pedro de se faire passer pour son petit-ami. Pedro accepte, amusé, mais ne réalise pas que ce jeu peut devenir réel.

Aux antipodes du naturalisme, il met au centre de l’intrigue la grande question du désir – son incertitude, son intensité, son caractère irrépressible – à travers les retrouvailles de deux amis (l’un hétéro, l’autre gai) qui « jouent » à être en couple pour provoquer la jalousie d’une fille.

Cette machination tordue renouvelle la vieille complicité de l’enfance, mais en même temps enflamme la nouvelle amitié : une tension sexuelle qui s’exprime dans des plaisanteries, des phrases chargées de doubles sens, ainsi que des gestes ou regards toujours plus ambigus. Alors que le jeu devient incontrôlable, Pedro et Maxi devront prendre des décisions qui affecteront leur façon de voir le monde…

Sans doute l’un des films les plus jubilatoires, troublants et malicieux de Marco Berger !

INFOS: THE ASTRONAUT LOVERS de Marco Berger sera présenté dans la cadre du festival image+nation qui se tiendra entre le 20 et le 30 novembre 2024.