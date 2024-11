Particulièrement populaire au sein des communautés LGBTQ+ (mais pas uniquement), le duo Tegan and Sara, du nom des deux sœurs jumelles canadiennes, fait l’objet d’un bien étrange documentaire, présenté à image+nation où il est question de célébrité, de relations entre des vedettes et leurs admirateurs… Et d’une personne se faisant passer pour l’une des chanteuses sur internet et qui, dans plusieurs cas, a correspondu pendant des semaines, voire des mois, ou même des années, avec des admiratrices du groupe (et de la chanteuse).

Le fait d’adopter l’identité d’une vedette que l’on admire particulièrement n’est pas quelque chose de nouveau, malheureusement, mais ce qui est particulier, dans le cas dévoilé par la réalisatrice Erin Lee Carr, c’est que cette imposteure (ou imposteur) n’a jamais semblé vouloir de l’argent, ou encore tenter de frauder ses victimes. En fait, selon les témoignages reçus, il s’agissait plutôt d’établir un contact, puis une relation plus ou moins importante.

Dans au moins un cas, d’ailleurs, la « relation » s’est développée à un point tel que des sentiments amoureux, ou à tout le moins une attirance sexuelle, ont vu le jour. Il est donc facile de comprendre que pour les victimes, pour ces jeunes femmes menées en bateau, le retour à la réalité soit particulièrement brutal. Pour l’une des personnes touchées, d’ailleurs, cela a même poussé à accuser le gérant du groupe, qui avait affirmé que tout cela découlait d’une fraude, de mentir pour protéger la chanteuse et ainsi éviter que ses « comportements toxiques » ne soient révélés au grand jour.

Non seulement la réalisatrice, en compagnie de la principale intéressée, mène-t-elle l’enquête pour tenter, plus d’une dizaine d’années après les faits, de véritablement identifier le ou la coupable, mais c’est aussi l’occasion de retourner à une époque où les réseaux sociaux étaient moins structurés qu’aujourd’hui. Fanatical – The Catfishing of Tegan and Sara est un regard franchement intéressant sur la face cachée de la célébrité, y compris dans un contexte où deux sœurs lesbiennes ont longtemps représenté, pour des adolescentes et de jeunes femmes queer, une première communauté à laquelle s’identifier, afin d’affirmer leur propre identité. À voir.

Le film The Fanatical – The Catfishing of Tegan and Sara sera présenté en salle le 24 novembre à 15h15 à la Salle de projection Jean-Claude Lauzon (J-S1430) de l’UQAM, durant le festival image+nation en version originale anglaise

INFOS | Image+nation se tient du 20 au 30 novembre 2024, dans 6 salles de cinéma de Montréal et partiellement en virtuel (principalement pour les personnes qui se trouvent au Québec). Pour plus d’infos sur chacun des films ou pour vous procurez des billets pour assister au festival image+nation en personne ou visionnez certains films en version virtuelle, visitez le site du festival image+nation 2024.

