La banalité des dérapages homophobes

Victime de commentaires homophobes de la part du père du pilote automobile Sergio Perez, Ralf Schumacher a élégamment répliqué sur les réseaux sociaux.

L’attaque gratuite par le père de Sergio Perez, Antonio Perez Garibay, une grande gueule et un habitué intrusif des paddocks n’a pas hésité à s’en prendre à Ralf Schumacher et son orientation sexuelle pour «défendre son fils»…

Devenu consultant F1 pour Sky Sport et ancien pilote, a eu le malheur d’évoquer le cas du compétiteur mexicain de l’écurie Red Bull et son état d’esprit au sein de l’écurie autrichienne, ce qui a fait disjoncté le paternel…

« Ralf Schumacher a déclaré que Checo n’était déjà plus chez Red Bull. Puis, la semaine suivante, il a fait son coming out… Je ne sais pas s’il était amoureux de Checo (le surnom affectif de Sergio Perez). Vous comprenez ? Il y a beaucoup de choses étranges. Vous ne savez plus si c’est un journaliste, une femme, un gentleman… Mais son opinion ne compte vraiment pas ! »

Via son compte Instagram, Ralf Schumacher a pris la peine de répondre au père, mardi dernier, à ce dérapage désolant. « À sa place, je serais sans aucun doute aussi à 100% derrière mon fils et j’essaierais de l’aider. C’est ce qu’un père doit faire. En ce qui concerne le style, je serais différent, mais nous connaissons M. Perez, avec toutes ses émotions… Je ne lui en veux donc pas. Mais je pense que les résultats sur la piste seraient de meilleurs arguments. »

Une façon élégante de remettre à sa place un homme connu pour ses excès et ses déclarations à l’emporte pièce.

Le pilote, lui-même, a condamné les commentaires de son père, indiquant qu’ils étaient déplacés

L’attaque du père de Perez a semblé d’autant plus homophobe que la plupart des journalistes automobiles évaluaient également que Sergio Pérez était de moins en moins certain d’honorer son bail pour la saison 2025 avec Red Bull. Cela dit, il semblerait maintenant que le pilote mexicain conserverait sa place. Pérez serait responsable de l’arrivée de juteux nouveaux commanditaires, au sein de l’écurie de Milton Keynes, permettant notamment de financer sa filière de jeunes pilotes. Ces nouveaux commanditaires — tous obtenus par l’intermédiaire du milliardaire Carlos Slim qui chaperonne la carrière de Pérez depuis ses débuts — paieraient en intégralité les 10 millions de dollars de salaire du pilote, actuellement décevant 8e au classement pilotes, et injecteraient 20 millions supplémentaires afin de financer d’autres pilotes de la filière Red Bull. Et ce à la condition sine qua non que Sergio Pérez reste bien le deuxième pilote, aux côtés du triple champion du monde en titre Max Verstappen. Sauvé par l’argent, alors…

Rappelons qu’en juillet dernier, Ralf Schumacher a rendu public son homosexualité en s’affichant avec son compagnon, le Français Etienne Bousquet-Cassagne. Une initiative saluée par l’une des grandes figures actuelles du circuit, Lewis Hamilton : « Avant, il ne se sentait assurément pas à l’aise pour rendre son homosexualité publique. Mais cela montre que nous sommes à une époque où on peut enfin franchir ce cap et ne pas avoir peur. »