ESPRIT GASSIER

CHÂTEAU GASSIER, AOP CÔTES DE PROVENCE (FRANCE) 2023

Code SAQ : 14000634 | 21,45$

Quel généreux rosé bio ! La couleur, le nez, la bouche, tout est riche et séduisant. C’est un assemblage original de cépages rouges et blancs, qui nous transportent à la fin de l’été, quand les fruits sont presque prêts à être cueillis. Je pense que c’est plus un vin pour la table qu’un simple apéro. Il a une généreuse matière, en bouche, et une délicieuse fraîcheur finale. Bien que ce soit assurément un vin fruité et sec, la première idée qui m’est venue, après une gorgée, c’est un café crème ! Peut-être à cause de sa texture veloutée et de sa légère amertume. Partez vite à sa découverte. Cupidon a bien visé, avec ce rosé.