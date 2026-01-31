Lundi, 2 février 2026
    San Vincenzo
    Anselmi SRL, IGP Veneto (Italie), 2024
    Code SAQ : 585422 / 18,95 $

    Un assemblage réussi de garganega, chardonnay et sauvignon blanc. M. Anselmi trouvait qu’il y avait trop de vins simplistes dans l’appellation de Soave, il a préféré déclasser son vin et avoir la liberté d’en produire un de qualité et à son goût. Le nez est très vieux continent, avec des notes de pêche, de foin et de zeste de lime. La bouche est expressive et pas mal persistante. Beaucoup de pêche dans le sirop, et une touche de miel et de minéralité (de la craie). Une délicieuse amertume semble lui donner un peu plus de corps. C’est soyeux en bouche. Très agréable. Si vous avez congelé votre pain sandwich des Fêtes, la SAQ recommande ce vin blanc pour l’accompagner ! Sinon, servir avec des coquilles Saint-Jacques, une chaudrée de palourdes dans une miche de pain, ou des poissons en sauce.

    Olivier De Maisonneuve
    Par Olivier De Maisonneuve
