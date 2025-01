5 activités à découvrir en couple cet hiver à Mont-Tremblant

Vous recherchez une destination qui vous fera vivre des moments exaltants? Profitez de la saison hivernale pour découvrir et apprécier tout ce que Mont-Tremblant a à vous offrir. Sensations fortes, détente, découvertes et instants magiques vous attendent le temps d’un séjour inoubliable à deux.

Bonnes vacances!

L’expérience du ski de randonnée alpine

Votre cœur balance entre les sports d’adrénaline et d’endurance? Avez-vous déjà essayé le ski de randonnée nordique? Cette discipline qui fait de plus en plus d’adeptes au Québec est un sport complet qui permet de travailler son cardio lors des montées, d’apprécier les sensations de la descente et d’admirer les paysages en tout temps. Le ski de randonnée alpine vous invite aussi à surmonter vos limites personnelles, tout en explorant des parcours plus sauvages. Il est même possible de louer l’équipement nécessaire au pied de la montagne, ainsi que dans le secteur du Village.

Découvrir la pêche sur glace

Que vous soyez amateur de pêche ou non, l’expérience de la pêche sur glace s’impose comme une activité originale, récréative, gastronomique et abordable. Au Centre d’activités nature Kanatha-Aki, exit les petits poissons des chenaux… vous plongerez votre ligne à la conquête de la délicieuse truite mouchetée ou arc-en-ciel! De plus, vous pêcherez à l’aide de brimbales, comme le veut la vraie tradition inuit. Profitez-en aussi pour vivre les excursions d’une journée proposées par le centre.

Envie d’un séjour prolongé? Rendez-vous à la Pourvoirie du lac Berval, où vous pourrez également dormir dans l’un des chaleureux chalets de bois rond.

Il ne vous restera plus qu’à rapporter votre prise à la maison ou, pourquoi pas, à la cuisiner sur place grâce au four à bois. N’oubliez pas vos mitaines les plus chaudes et votre Thermos de chocolat chaud!

Vite sur vos patins!

Vous recherchez une activité romantique à souhait? Chaussez vos patins (ou louez-en une paire) et rendez-vous à la sublime patinoire illuminée de l’hôtel Le Grand Lodge Mont-Tremblant. Dès la nuit tombée, ce sentier aménagé au cœur des gigantesques pins ne manquera pas de vous faire vivre des instants féeriques. L’accès est même gratuit si vous décidez de dormir sur place. Voilà une belle excuse pour profiter de la piscine intérieure, du sauna, du gym, du foyer et des plats proposés au restaurant de l’hôtel.

Psst! Si vous aimez le hockey, des alternatives s’offrent à vous telles que la fantastique patinoire couverte d’une arche de bois, située au parc Daniel Lauzon.

La destination #1 de ski et de planche à neige

On ne changera pas les classiques de l’hiver et Mont-Tremblant s’impose plus que jamais comme étant l’endroit de prédilection pour apprécier la glisse et admirer les paysages grandioses que vous découvrirez du sommet de la plus haute montagne des Laurentides! Que vous soyez planchiste ou skieur, profitez de la saison pour faire le plein d’air frais, de souvenirs impérissables et de belles joues rouges.

Au total, le Centre de villégiature Tremblant vous propose 102 pistes, dont 22 faciles, 31 difficiles et 49 extrêmes. De quoi vous faire plaisir, peu importe votre niveau!

Expériences culinaires au menu

Épicurien dans l’âme, embarquez votre plus 1 dans une escapade gastronomique unique! En effet, Mont-Tremblant regorge d’adresses incontournables où vous pourrez déguster les saveurs de la région. Maraîchers, brasseurs, chefs et artisans… ils sont des dizaines de passionnés qui n’attendent que votre visite.

Amateur de bière, rendez-vous pour une bonne mousse à la Microbrasserie St-Arnould. Fin gourmet, offrez-vous une visite à la table de la Maison de Soma, à la Buvette de la Ferme Farouche ou encore chez sEb l’artisan culinaire. Dent sucrée, dirigez-vous vers le Café Ça Me Dit, Les Délices de Fanny ou chez Crème et Chocolat.

Bon appétit!

Planifiez un séjour

Comme les journées d’hiver sont plutôt courtes, pensez à passer la nuit sur place afin d’en profiter au maximum! Réservez votre hébergement sans tarder.

Partagez vos excursions et découvertes hivernales avec nous.

