Trump qualifie de «méchante» l’évêque qui a simplement demandé dans son sermon de faire preuve de pitié envers les enfants LGBTQ+ et les immigrants

Donald Trump a qualifié de « méchante » et de «pas très douée dans son travail», l’évêque Mariann Edgar Budde, qui l’a supplié de faire preuve de pitié envers les enfants LGBTQ+ et les immigrants.

Rappelons que le mardi 21 janvier, à la cathédrale nationale de Washington, l’évêque Mariann Edgar Budde a pris la parole lors du service de prière inaugural de Trump et l’a supplié de faire preuve de miséricorde envers les groupes minoritaires.

Visiblement mécontent, le président Trump a assisté au sermon aux côtés de la première dame Melania Trump, du vice-président JD Vance et de la deuxième dame Usha Vance. «Au nom de notre Dieu, je vous demande d’avoir pitié des gens de notre pays qui ont peur en ce moment», a déclaré Budde. « Ce sont des enfants gais, lesbiennes et transgenres issus de familles démocrates, républicaines et indépendantes, dont certains craignent pour leur vie », a-t-elle poursuivi, avant d’appeler également à la miséricorde envers les immigrés.

Après le service, Trump a déclaré à The Hill que ce n’était pas «excitant» et qu’«elle aurait pu faire beaucoup mieux».

Il s’est également adressé sur Truth Social pour exiger des excuses de la part de Mgr Budde. « La soi-disante évêque, qui a pris la parole lors du service national de prière, mardi matin était une haineuse envers Trump de la ligne dure de la gauche radicale. Elle a positionné son Église dans le politique d’une manière très disgracieuse.»

Il a poursuivi: « Son ton était méchant, ni convaincant ni intelligent. Elle a omis de mentionner qu’un très grand nombre de migrants illégaux sont entrés dans notre pays et ont tué des gens.»