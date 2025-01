Le PDG gai d’OpenAI, qui a déjà qualifié Trump «d’épouvantable», est le dernier titan de la techno à s’incliner devant lui

Le PDG d’OpenAI (dont la fortune s’élève à un milliard et demi), Sam Altman, a récemment déclaré qu’il «avait changé mon point de vue» sur Trump, bien qu’il ait déclaré précédemment que «je pense que Trump est terrible et peu de choses me rendraient plus heureux que le fait qu’il ne devienne pas président».

Sam Altman s’inspire une fois de plus de ses concurrents en se rapprochant de Donald Trump dans les jours qui ont suivi son investiture.

Le moins qu’on puisse dire, c’est que le PDG d’OpenAI (créateur de Chat GPT) a fait un renversement complet de sa position précédente, s’adressant mercredi à X/Twitter pour partager comment il a «changé son point de vue» sur Trump – sans détailler quelles actions ou politiques spécifiques ont provoqué ce changement.

«Observer Trump plus attentivement récemment a vraiment changé mon point de vue sur lui», a écrit Altman. «Je ne vais pas être d’accord avec lui sur tout, mais je pense qu’il sera incroyable pour le pays à bien des égards !»

Le changement d’avis d’Altman survient après que Trump a annulé un décret de l’ancien président Joe Biden plaçant des garde-fous autour du développement de l’IA, tout en annonçant également un investissement de 500 milliards de dollars du secteur privé dans l’infrastructure d’IA connue sous le nom de Stargate. OpenAI a annoncé le projet sur X, ce qui a suscité une certaine jalousie de la part de Tesla et du PDG de SpaceX, Elon Musk, qui assume un rôle plus impliqué dans la nouvelle administration. Musk a affirmé qu ‘«ils n’ont pas réellement l’argent», ce qui a incité Altman à répondre «faux, comme vous le savez sûrement» et à inviter Musk au chantier de construction du premier des dix centres de données «déjà en cours».

«C’est formidable pour le pays», a écrit Altman. «Je réalise que ce qui est formidable pour le pays n’est pas toujours ce qui est optimal pour vos entreprises, mais dans votre nouveau rôle, j’espère que vous donnerez la priorité à [l’Amérique].» Cela a incité Musk à republier plusieurs anciens tweets d’Altman, recueillis par la journaliste Kara Swisher, dont certains datant d’aussi loin que 2016, où il déclarait : «Je pense que Trump est terrible et peu de choses me rendraient plus heureux que le fait qu’il ne devienne pas président» » et « De retour demain pour travailler sur un nouveau projet pour arrêter Trump.

«Altman était l’un des rares titans technologiques notables laissés de côté lors de l’investiture de Trump, au cours de laquelle Musk, Jeff Bezos, fondateur d’Amazon et propriétaire du Washington Post ; Mark Zuckerberg, PDG de Meta ; le PDG d’Apple, Tim Cook (ouvertement gai, lui aussi); et Shou Chew, le PDG de TikTok, occupaient tous le premier rang devant les membres de son cabinet.

Le PDG d’OpenAI a également fait un don personnel d’un million de dollars au fonds d’investiture de Trump en décembre, en plus du million de dollars donné par Amazon et Meta chacun. Altman a déclaré dans un communiqué via l’Associated Press que Trump «conduira notre pays dans l’ère de l’IA, et je suis impatient de soutenir ses efforts pour garantir que l’Amérique reste en tête».

Interrogé sur ses réflexions sur l’implication de Musk dans le deuxième mandat de Trump, Altman a seulement répondu qu’il n’était «pas si inquiet». Musk, l’un des premiers investisseurs dans OpenAI, a poursuivi l’entreprise en justice en août, alléguant qu’elle «avait intentionnellement courtisé et trompé Musk, exploitant les préoccupations humanitaires de Musk concernant les dangers existentiels posés par l’intelligence artificielle ». Musk a en outre signifié le mois dernier qu’il fallait empêcher OpenAI de devenir une organisation à but lucratif.