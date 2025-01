MAS ELENA

CAVAS PARÉS BALTÀ, DOP PENEDES (CATALOGNE, ESPAGNE) 2020

Code SAQ : 10985763 | 20,40$

Parés Baltà est bien connu au Québec, surtout avec ses cavas. Le domaine fait aussi une gamme de vins tranquilles issus d’une viticulture, très à l’écoute de son environnement. Ils sont confectionnés pour être le reflet de leurs terroirs. J’ai eu le plaisir de les visiter en 2023 et j’en garde tout un souvenir. Ici, on a un assemblage de cépages tels qu’on les retrouve dans un Bordeaux (le merlot et les cabernets), qui a passé un certain temps dans des barriques de chêne. Donc, on découvre des arômes riches de fruits noirs et un certain côté floral et épicé. Le nez est hypnotisant comme un regard amoureux. Il s’épanouit au long du repas. La bouche est encore en jeunesse, empreinte de fruits rouges et d’un petit côté fumé. Les tannins sont bien présents. Il a encore de belles années devant lui. Un bien bon rouge hivernal.