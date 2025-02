Pour que vieillir soit gai soutenu dans le Plan d’action du Gouvernement du Québec

Dans le cadre du troisième plan d’action issu de la politique gouvernementale Vieillir et vivre ensemble, chez soi, dans sa communauté, au Québec, la Fondation Émergence recevra une subvention de 1,25 M$ pour soutenir son programme Pour que vieillir soit gai. Dans un contexte où les communautés LGBTQ+ font face à des défis grandissants, on ne peut que se réjouir de l’annonce du gouvernement du Québec.

Ce troisième plan d’action de la politique gouvernementale Vieillir et vivre ensemble, chez soi, dans sa communauté, au Québec est plus ambitieux, innovant et inclusif que jamais, et démontre une approche plus vaste, concertée, coordonnée et renouvelée pour répondre aux enjeux du vieillissement de la population.

Il vise à soutenir la réalisation de 102 actions portées par 34 ministères et organismes gouvernementaux partenaires, qui sont inscrites dans 12 axes d’intervention sur lesquels il est nécessaire d’agir pour concrétiser le vieillissement actif et améliorer les conditions de vie des personnes aînées.

Le soutien au développement, au transfert et à l’utilisation des connaissances, de la recherche et des innovations sociales est aussi prévu. L’amélioration du niveau de vie, des modes de vie et des milieux de vie, au cœur des actions présentées, fait appel aux personnes aînées, aux personnes proches aidantes et aux familles, aux intervenants et aux professionnels du réseau de la santé et des services sociaux, mais aussi aux acteurs de tous les secteurs de la société qui sont amenés à y contribuer.

«La Fondation aimerait remercier la ministre Martine Biron, la ministre Sonia Bélanger ainsi que Gouvernement du Québec pour leur engagement pour leur soutien à l’inclusion et la bientraitance des personnes aînées et futures aînées LGBTQI+ dans le cadre du Plan d’action gouvernemental 2024-2029 – La Fierté de vieillir», a déclaré Patrick Desmarais, président de l’organisme, à l’annonce de l’octroi de la subvention.

Grâce à ce soutien, la Fondation Émergence entend réaliser la mesure 96 du Plan d’action gouvernemental 2024-2029 – La fierté de vieillir, qui vise à promouvoir la bientraitance des personnes aînées LGBTQ+. «Cette mesure consiste à informer et à sensibiliser les intervenants dans les milieux aînés ainsi que les personnes aînées sur les réalités vécues par les personnes aînées LGBTQ+», précise ce 3e Plan d’action. «Il s’agit de prévenir des situations de nature discriminatoire et de réduire l’incidence des cas de maltraitance qu’elles peuvent subir.»



«Les aîné.e.s LGBTQ+ ont vécu une époque où leur identité était criminalisée, pathologisée et stigmatisée» explique Laurent Breault, directeur général de la Fondation. «Aujourd’hui, ils et elles méritent des milieux où ils peuvent être pleinement eux-mêmes.»



Concrètement, sur les 5 prochaines années, la Fondation Émergence offrira :

1. Une tournée de formation continue sur tout le territoire québécois, permettant de former plus de dix mille intervenant.e.s et aîné.e.s LGBTQ+.

2. Le déploiement d’une stratégie d’adhésion des milieux aînés à la Charte de la bientraitance envers les personnes aînées LGBTQ+, afin d’assurer des milieux et des services inclusifs

3. La création d’un symposium national réunissant les acteurices clés du milieu des aînés pour échanger et innover ensemble.



«Nous avons hâte d’entreprendre ce grand chantier en collaboration avec le Secrétariat à la Condition féminine, le Bureau de lutte contre l’homophobie et la transphobie, nos partenaires aînés et LGBTQ+» a déclaré Laurent Breault. «Grâce à cet appui essentiel, nous pourrons poursuivre notre mission d’éducation et de sensibilisation, pour que chaque personne puisse vieillir en toute dignité, dans le respect de son identité. Ensemble, faisons de la bientraitance une réalité pour toutes les générations !»