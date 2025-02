School Spirits (Les esprits de Split River): L’enfer, c’est être en retenue, pour l’éternité, à l’école secondaire!

School Spirits (Les esprits de Split River) vient de débuter sa seconde saison et l’occasion est tout indiquée de revenir sur cette série pour ados, qui est passée sous le radar de plusieurs en dépit d’un ton mariant étonnamment bien enquête, drame, surnaturel, avec un humour bien mordant !

Adaptée du roman graphique de Nate Trinrud et Megan Trinrud, la saison 1 s’ouvre alors que la jeune Maddie (Peyton List) assiste à une assemblée scolaire où on annonce sa disparition. Aucun des participants ne réagit à ses cris de frustration, puisqu’elle n’existe qu’à l’état de spectre. S’ensuit un cri de ralliement des meneuses de claque, qui se trompent en scandant son prénom, donnant ainsi le ton à l’humour caustique dont la série est empreinte.

Maddie n’est cependant pas la seule à hanter les lieux, puisqu’on y retrouve l’archétype d’un Breakfast Club d’outre-tombe. C’est le cas de Charley (Nick Pugliese), un étudiant gai, mort dans les années 90 après avoir ingurgité des noix ; Wally (Milo Manheim), un sportif des années 80, piétiné au cours d’une partie de football ; Rhonda (Sarah Yarkin), une étudiante cynique, étranglée par son professeur dans les années 50 ; et M. Martin (Josh Zuckerman), un prof de chimie qui dirige un groupe de soutien post-mortem. S’ajoute une ribambelle de personnages, toujours vivants, dont Simon (Kristian Ventura), le seul qui peut voir et parler à la jeune défunte.

L’intrigue de la première saison s’articule autour d’un mystère central : qui a tué Maddie et pourquoi, où son corps est-il caché, et son petit ami Xavier (Spencer MacPherson) est-il coupable ? Les réponses à ses questions se révèleront plus que surprenantes et conduiront à une saison 2 axée autour du personnage de Janet Hamilton : qui est-elle, où se cache-t-elle et quelles sont ses véritables intentions ?

Au-delà de Maddie, chacun des personnages, morts ou vivants, a droit à son arc narratif et doit faire face à ses propres traumas. C’est notamment le cas du très sarcastique Charley, qui meurt peu après s’être engueulé avec son petit copain qui a accidentellement révélé son orientation sexuelle. Son ancienne flamme est maintenant professeur dans la même école, où ils se croisent tous les jour, et Charley est ainsi continuellement confronté aux regrets entourant ses dernières paroles. Un récit efficace dont la résolution en bouleversera sans doute plusieurs. C’est également le cas de Rhonda, dont l’armure se fissure progressivement alors qu’elle fait face aux circonstances tragiques de son meurtre.

La saison 2 ajoute plusieurs nouveaux venus dans la galerie d’outre-tombe des étudiants, des révélations surprenantes sur le passé de certains personnages, dont la personnalité se révèle avoir été fort différente dans la vie que dans la mort, un copain potentiel pour Charley ainsi qu’une chorégraphie jouissive sur “Let’s dance” de David Bowie.

La série navigue avec aisance entre plusieurs genres et n’hésite pas à confronter de front des thématiques assez lugubres — meurtre, violence domestique, trahison, alcoolisme, dépression — tout en maintenant un ton étonnamment pétillant et humoristique.

INFOS | La série School Spirits (Les esprits de Split River) est disponible en anglais sur

Paramount+. La saison 1 est disponible, dans un très bon doublage français, sur Télé-Québec.