Monumentale chez Luminaire Authentik

La collection Monumentale, conçue lors de la résidence artistique de l’artiste Zeynep Boyan chez Luminaire Authentik reflète l’engagement de l’entreprise à fusionner le design d’éclairage sur mesure avec une ingéniosité artistique. Cette collection s’inspire de l’héritage des civilisations anciennes et de la richesse culturelle de la Turquie prémoderne. Elle rend hommage à l’élégance intemporelle et à la grandeur des colonnes architecturales classiques issues de carrefours culturels, en intégrant des éléments de l’époque hellénistique, romaine, byzantine et anatolienne dans un design d’éclairage moderne et réinventé.

Chaque luminaire de la collection Monumentale met en valeur la force et la beauté durables des formes classiques, fusionnant une esthétique traditionnelle avec un savoir-faire contemporain. L’élément central de chaque design est un bouton sur fil, signature du travail de Zeynep Boyan, qui accentue le caractère organique des formes de la collection. Sculptée entièrement à la main dans de l’argile de grès, chaque pièce suit un processus de cuisson en oxydation, avant d’être finalisée par des touches d’émail appliquées au pinceau, puis complétée par les pièces créées sur mesure de Luminaire Authentik, mettant en valeur leur approche artisanale.

Ensemble, Zeynep Boyan et les artisans de Luminaire Authentik ont créé une collection unique qui rend hommage à l’architecture classique tout en incarnant l’élégance durable de l’art et du design. Ce partenariat illustre leur engagement commun à honorer la tradition tout en la réinterprétant dans une perspective contemporaine.

INFOS | www.luminaireauthentik.com

Crédit photos : Luminaire Authentik