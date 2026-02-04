Grindr annonce des mesures de sécurité accrues pour les athlètes LGBTQ+ aux Jeux olympiques d’hiver

Grindr a annoncé lundi (2 février), dans un billet publié sur son blogue corporatif, la mise en place de mesures de protection et de restrictions supplémentaires sur son application afin d’assurer la sécurité des athlètes participant aux Jeux olympiques d’hiver de Milano-Cortina 2026. L’entreprise évoque notamment les risques auxquels sont exposés les compétiteurs qui ne sont pas publiquement out ou qui proviennent de pays où les personnes LGBTQ+ font face à des lois ou à des contextes ouvertement hostiles.

L’événement s’annonce historique, avec au moins 41 athlètes ouvertement LGBTQ+ représentant 13 pays et prenant part à neuf disciplines différentes.

« Grindr indique aux utilisateurs qui se trouve à proximité et à quelle distance. Dans la plupart des contextes, ces fonctionnalités sont utiles, explique l’équipe de Grindr. Mais dans le Village olympique, où des milliers d’athlètes sont regroupés dans un espace restreint, ces mêmes fonctions peuvent devenir un facteur de risque. Une personne à l’extérieur du Village pourrait consulter les profils à l’intérieur. Les données de distance pourraient servir à localiser précisément quelqu’un. Et le simple fait d’apparaître sur Grindr révèle au monde une part de l’identité d’une personne — une réalité qui demeure criminalisée dans plus de 60 pays. »

Parmi les principaux ajustements prévus pour la durée des Jeux, la fonctionnalité « Explorer et voyager » (Explore and Roam) sera désactivée à l’intérieur des limites du Village olympique. Les utilisateurs se trouvant à l’extérieur ne pourront donc ni consulter ni contacter les profils situés à l’intérieur du périmètre.

De plus, l’option « Afficher la distance », qui indique à quelle distance se trouvent les autres utilisateurs, sera automatiquement désactivée pour toutes les personnes présentes dans le Village.

Grindr offrira également gratuitement aux athlètes des outils de confidentialité renforcés, notamment les messages éphémères, une fonction permettant d’annuler l’envoi d’un message, ainsi qu’un blocage des captures d’écran.

Les Jeux olympiques d’hiver de Milano-Cortina 2026 doivent s’ouvrir ce vendredi 6 février.