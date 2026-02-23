Nintendo introduit des Miis gais et non binaires dans le nouveau Tomodachi Life

Douze ans après avoir promis un jeu plus inclusif, Nintendo tient enfin parole. Dans une avancée très attendue par les joueurs et joueuses LGBTQ+, la prochaine mouture de Tomodachi Life permettra officiellement de créer des personnages non binaires — et de vivre des relations amoureuses hors du cadre hétéro-normatif.

Intitulé Tomodachi Life: Living the Dream, ce nouveau volet a été présenté jeudi lors d’un Nintendo Direct. On y apprend que les Miis pourront désormais être définis comme masculins, féminins, non binaires — ou toute combinaison de ces options. Les joueurs et joueuses pourront aussi choisir les préférences amoureuses de chaque personnage, y compris l’absence totale d’attirance romantique ou sexuelle, clin d’œil explicite aux personnes aro-aces. Autre changement notable : les vêtements ne semblent plus associés à un genre précis.

Véritable ovni vidéoludique, la série Tomodachi est souvent comparée à The Sims pour son mélange de simulation du quotidien et d’humour absurde. Les scènes se succèdent alors que les personnages créés par les joueurs interagissent entre eux à l’aide de dialogues générés par synthèse vocale, donnant lieu à des situations aussi cocasses qu’imprévisibles.

Ces nouvelles options créatives marquent un tournant majeur pour la franchise. Dans les versions précédentes, les avatars Mii étaient limités à deux « styles » genrés — masculins ou féminins — reproduisant une binarité de genre à peine voilée. Les Miis partageant le même style ne pouvaient pas entretenir de relations amoureuses, et affichaient même des commentaires désapprobateurs lorsqu’on les affublait de vêtements jugés non conformes à leur genre.

Bien sûr, les joueurs LGBTQ+ avaient trouvé des solutions de contournement et créé des mods pour pallier ces restrictions. Mais en 2014, lorsque des fans avaient officiellement demandé à Nintendo d’intégrer des relations homosexuelles au jeu, la compagnie avait d’abord opposé une fin de non-recevoir, affirmant ne pas vouloir faire de « commentaire social » à travers Tomodachi. Devant la controverse, Nintendo avait présenté ses excuses quelques mois plus tard, tout en soutenant que l’architecture du jeu ne permettait pas une telle mise à jour.

À l’époque, la société japonaise s’était toutefois engagée publiquement : « Si nous créons un nouvel opus de la série Tomodachi, nous nous efforcerons de concevoir, dès la base, une expérience de jeu plus inclusive, qui représente mieux l’ensemble des joueurs. »

Douze ans plus tard, cette promesse semble enfin tenue. Sur le subreddit consacré à Tomodachi Life, les réactions enthousiastes se sont multipliées dès la diffusion de la bande-annonce. « WE WONNNNNN », proclamait la publication la plus populaire, accompagnée d’une capture d’écran de l’interface de sélection de genre. « Homodachi Life confirmé ! », lançait un autre internaute, visiblement ravi.

La version anglophone de la présentation mettait en scène plusieurs personnages exemples, dont « Hugh Morris », un bouffon vêtu de rouge et de violet, cheveux assortis, qui — divulgâcheur — devient l’intérêt amoureux de trois personnages différents à la fin de la vidéo. Impossible de confirmer si Hugh est non binaire, mais disons que l’internet queer n’a pas manqué d’y voir un signe.

Malgré un historique parfois laborieux en matière de représentation LGBTQ+, Nintendo a multiplié les gestes d’ouverture au cours des dernières années. En 2024, le remaster de Paper Mario: The Thousand-Year Door a rétabli le fait que le personnage de Vivian est canoniquement transgenre, un élément narratif qui avait été effacé de la version anglaise originale. Et bien que le Japon ne reconnaisse toujours pas légalement le mariage ou les unions civiles entre personnes de même sexe, Nintendo a annoncé dès 2022 que ses avantages sociaux pour les conjoint·e·s s’appliqueraient aussi aux couples de même sexe.

Tomodachi Life: Living the Dream sera disponible sur la Switch 2 dès le 16 avril.