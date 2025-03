PORTAS DA HERDADE RESERVA

COMPANHIA DAS QUINTAS, VR ALENTEJANO (PORTUGAL) 2019

Code SAQ : 15083099 | 20,55$

Un autre rouge qui m’a intrigué, c’est celui-ci, qui est un assemblage de syrah avec des cépages locaux. Le nez est un sombre séducteur, avec du fruit noir et des épices. La bouche est assez intense et vraiment bien équilibrée. C’est fruité et velouté, très souple. Les tannins sont admirablement intégrés. C’est musclé, mais avec élégance. C’est un charmeur sans être racoleur. Le jupon de son élevage en barrique ne dépasse pas du tout. Un vin pour des plats mijotés du dimanche, comme le bœuf bourguignon. Il a une bonne persistance et une finale éclatante de fraîcheur, ce qui me fait croire qu’il peut faire une bonne sieste dans votre cellier, même s’il est délicieux aujourd’hui. Un super rapport qualité-prix-plaisir.