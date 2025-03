La Cour suprême des États-Unis décidera si les États peuvent protéger les jeunes LGBTQ+ des thérapies de conversion

La Cour suprême des États-Unis a accepté d’entendre une requête contre l’interdiction par le Colorado de la thérapie de conversion pour les mineurs, une pratique discréditée visant à changer l’identité des jeunes. Cette décision pourrait déterminer si les États peuvent continuer à interdire une pratique que les experts médicaux ont largement condamnée comme étant non seulement néfaste, mais totalement inefficace.

L’affaire, Chiles v. Salazar, a été portée par Kaley Chiles, une «conseillère en conversion» de la région de Colorado Springs, qui soutient que la loi de 2019 de l’État viole ses droits garantis par le Premier Amendement.

Représentée par le groupe juridique d’extrême droite Alliance Defending Freedom, Chiles soutient que l’interdiction censure sa capacité à offrir ce qu’elle décrit comme un conseil volontaire aux clients qui éprouvent « des attirances envers le même sexe ou une confusion d’identité de genre » et qui « donnent la priorité à leur foi plutôt qu’à leurs sentiments ».

La Human Rights Campaign, qui milite depuis longtemps en faveur de l’interdiction de la thérapie de conversion, a qualifié la décision de la Cour suprême d’examiner l’affaire de mesure dangereuse.

« La décision de la Cour suprême de se saisir de cette affaire ne concerne pas seulement la soi-disant « thérapie de conversion » – elle concerne la question de savoir si les extrémistes peuvent utiliser nos tribunaux pour faire avancer leur programme dangereux dans le but d’effacer les personnes LGBTQ+ et de supprimer les protections qui protègent nos enfants », a déclaré la présidente du HRC, Kelley Robinson, dans un communiqué.

« Il n’y a pas de débat : la soi-disant « thérapie de conversion » est une pratique dangereuse, pas une thérapie, et elle n’a pas sa place dans nos communautés. Ces interdictions existent pour protéger les enfants LGBTQ+ de tout préjudice, point final. »Le Conseil international de réadaptation des victimes de la torture a classé la thérapie par la conversation comme une forme de torture dont les personnes LGBTQ+ sont particulièrement menacées.

Robinson a averti que l’attaque contre les protections LGBTQ+ fait partie d’une stratégie plus large des militants d’extrême droite. « Les mêmes personnes qui tentent de légaliser les abus sous couvert de « thérapie » sont celles qui interdisent les livres, arnaquent les droits reproductifs et sapent notre démocratie. La Cour suprême doit confirmer la décision du 10e circuit qui a jugé que ces lois sont constitutionnelles.

Dans sa requête de 280 pages adressée à la Cour suprême, Chiles affirme que la loi restreint de manière inconstitutionnelle sa liberté d’expression, arguant qu’elle l’empêche de discuter de certains points de vue avec ses clients. « Le gouvernement ne peut pas dicter ce que disent les conférenciers agréés ni leur ordonner d’adopter uniquement des idées approuvées par le gouvernement », a écrit son équipe juridique dans son appel.

Les responsables du Colorado maintiennent cependant que la loi réglemente la conduite professionnelle, et non la parole, et qu’elle est nécessaire pour protéger les mineurs d’une pratique que la recherche a liée à des risques accrus de dépression, d’automutilation et de suicide. La 10e Cour d’appel des États-Unis a confirmé l’interdiction l’année dernière, jugeant que l’État a le pouvoir de garantir que les soins de santé mentale ne causent pas de préjudice.

La décision de la Cour suprême d’entendre l’affaire intervient dans le cadre d’une bataille juridique plus large sur les droits des LGBTQ+. Les juges examinent actuellement l’affaire U.S. v. Skrmetti, une contestation de l’interdiction par le Tennessee des soins médicaux d’affirmation de genre pour les jeunes transgenres plaidée en décembre. Dans les deux cas, les militants conservateurs soutiennent que les législateurs des États devraient disposer d’un large pouvoir pour réglementer les traitements médicaux liés aux personnes LGBTQ+.

Trois juges conservateurs – Clarence Thomas, Samuel Alito et Brett Kavanaugh – ont déjà indiqué qu’ils auraient envisagé une affaire similaire en 2023, rapporte l’Associated Press. L’issue de l’affaire pourrait avoir des conséquences considérables sur la protection des LGBTQ+ à l’échelle nationale. Le Colorado est l’un des 20 États, avec le District de Columbia, qui interdisent aux professionnels agréés de soumettre des mineurs à une thérapie de conversion. Cependant, en 2020, le 11e Circuit a annulé les interdictions en Floride, créant une division entre les tribunaux fédéraux.

Les avocats de Chiles soutiennent que la Cour suprême doit résoudre ce fossé. « L’examen de cette Cour est nécessaire pour déterminer si le Premier Amendement permet aux gouvernements de censurer les conversations entre conseillers et clients simplement parce que le gouvernement désapprouve un point de vue particulier », ont-ils écrit.

Les défenseurs des droits des personnes LGBTQ+ préviennent qu’une décision en faveur de Chiles pourrait démanteler les protections qui ont protégé les mineurs d’une pratique que les organisations médicales – dont l’American Psychological Association, l’American Medical Association et l’American Academy of Pediatrics – ont dénoncée à plusieurs reprises comme étant néfaste.

L’affaire sera entendue lors de la prochaine session de la Cour suprême, qui débutera en octobre 2025.