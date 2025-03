Kai Schreiber, la fille transgenre de Naomi Watts, fait ses débuts en défilant à la Semaine de la mode de Paris

La fille transgenre des stars hollywoodiennes Naomi Watts et Liev Schreiber, Kai, a fait ses débuts sur un podium ce week-end, dans le cadre de la Fashion Week de Paris.

Kai Schreiber, 16 ans, sous contrat avec IMG Models, elle a défilé ce dimanche pour la Maison Valentino lors du défilé femme automne/hiver 2025-2026 de la marque, vêtue d’une mini-robe en maille à imprimé serpent avec un col en plumes marron et violet, associée à un bandeau rose beige, des lunettes de soleil, des bas en dentelle blanche et des sandales blanches.

Kai a partagé des photos de l’événement sur son Instagram, en écrivant : « Oh mon Dieu, mon cœur est comblé. » Sa mère, l’actrice britannique Naomi Watts révélée au début des années 2000 par le thriller psychologique Mulholland Drive, de David Lynch, puis le film d’horreur Le Cercle, de Gore Verbinski et enfin le drame 21 Grammes (lui vaut sa première nomination à l’Oscar de la meilleure actrice), d’Alejandro González Inárritu, a écrit sur les réseaux sociaux être très fière de sa fille: « Bravo chérie. Je t’aime tellement et quel spectacle. »

Liev Schreiber, vedette des séries Ray Donovan et Spotlight, a ajouté : « Au-delà de tout, Kai, Bravo! »

Kai et sa mère ont été aperçues ensemble lors de défilés à plusieurs reprises, révélant le lien étroit qui les uni.

Watts et Schreiber ont un autre enfant, Sasha, 17 ans, qui est également mannequin en herbe et qui a prêté sa voix à l’un des jeunes loups du Livre de la jungle en 2016.

Le couple a toujours soutenu leur fille, encourageant les deux enfants à poursuivre leurs passions.