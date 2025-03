L’Olivier de l’année, remis par le public à Mona

L’humour féminin a remporté les hommage dimanche soir au Gala des Olivier. Rosalie Vaillancourt, Marthe Laverdière et Mégan Brouillard, de même que le personnage de la drag Mona De Grenoble, ont remporté les trophées les plus convoités dans un gala animé par Korine Côté.

Un vent de fraîcheur qui fait du bien.

Rosalie Vaillancourt, dont l’humour a contribué a lui créer depuis le début de sa carrière un immense fan club LGBT, est repartie avec l’Olivier du Spectacle d’humour de l’année, pour MILF.

Quant à l’Olivier de l’année, prix important tributaire d’un vote du public, c’est à Mona De Grenoble qu’il a été attribué. La drag humoriste semblait surprise d’avoir remporté ce prix du public au sein d’un groupe d’humoristes beaucoup plus connus qu’elle.

«Ça fait juste 4 secondes que je fais de l’humour et j’étais nommé aux côtés de légendes que je respecte et j’admire… avant même de faire du stand-up. Merci au public, mes sacrament. Une chance que je vous ai. Vous m’avez sorti de la rue…(rires)». Mona De Grenoble faisait face à Katherine Levac, Arnaud Soly, Rosalie Vaillancourt et Mike Ward.

Incarnée par Alexandre Aussant, la volubile drag queen a fait référence à son discours de l’an dernier — où elle avait mentionné à la blague qu’elle devait sans doute son prix à un gouvernement secret qui faisait gagner les drags pour assimiler la planète (rires de l’assistance) — elle s’est excusé en disant qu’elle ne referait pas ça cette année «car ça commence à être bizarre maintenant» (faisant allusion aux théories du complot des conservateurs, d’ici et chez nos voisins du sud)» comme déclaration. Et elle a plutôt invité les téléspectateurs à «devenir gais». On verra dans les prochaines semaines si son invitation aura été entendue…

De son côté, Mégan Brouillard a remporté l’Olivier de la découverte de l’année, un prix que Mona De Grenoble avait remporté l’an dernier… Si elle suit le même parcours que la drag, elle devrait donc remporter l’Olivier de l’année l’an prochain!

Le 26e Gala Les Olivier a offert quelques moments savoureux, dont avec Mona De Grenoble:

Olivier 2025

Arrivée sur scène avec une gigantesque robe, Mona De Grenoble essayait de parler, mais se faisait constamment couper la parole par des voix inconnues. Après avoir été questionnée par Korine Côté, la drag n’a pu se retenir très longtemps. Les mains baladeuses qui se promenaient sur sa robe étaient gracieuseté des Grandes Crues! Marie-Lyne Joncas et Eve Côté sont sorties de sa robe et ont trinqué à sa santé.

Et l’autre avec Claude Bégin dans une comédie musicale fictive sur Mike Ward

Dans ce moment marquant de la soirée, Claude Bégin est arrivé en surprise dans un sketch où il faisait une comédie musicale sur Ward, appelée Magique Mike. Avec des danseuses et bouteilles et cannettes géantes en prime. Le beau Claude Bégin s’est déhanché et a livré des paroles hilarantes sur la carrière de Ward. À quand une version longue?

Dans le détails, voici l’ensemble des prix remis dans le cadre du Gala Les Olivier et de la remise hors d’ondes.

Spectacle d’humour de l’année présenté par Tip Top

Milf de Rosalie Vaillancourt

Texte de l’année/spectacle d’humour

Guillaume Pineault, Pascal Mailloux pour Vulnérable de Guillaume Pineault

Spectacle d’humour/meilleur vendeur de l’année

Marthe Laverdière fait son show! de Marthe Laverdière

Découverte de l’année présenté par Loto Québec

Mégan Brouillard

Numéro d’humour de l’année

Numéro dans le Grand Bien-cuit ComediHa! de Pierre Hébert. Auteurs : Pierre Hébert, Étienne Marcoux, Yan Bilodeau, Virginie Chauvette

Émission télé humoristique de l’année

Les Grands Bien-cuits ComediHa! – Saison 3, Juste pour rire

Série de fiction humoristique de l’année

C’est comme ça que je t’aime – Saison 3, Productions Casablanca

Olivier de l’année présenté par EBOX

Mona De Grenoble

Capsule ou sketch radio humoristique de l’année

L’histoire de Jésus, Simon Duchesne, Tyler Rourke

Podcast humoristique avec script de l’année

Les pires moments de l’histoire avec Charles Beauchesne – Saison 6, Charles Beauchesne. Auteurs : Charles Beauchesne, François De Grandpré, Odrée Rousseau

Podcast humoristique sans script de l’année

Le podcast des personnages, Jay Laliberté

Gala de l’industrie de l’APIH

Merci pour tout présenté par Crave

Véronique Cloutier, Guylaine Guay, Louis Morissette

Capsule ou sketch web humoristique de l’année

Arnaud Jolicoeur, courtier hypothécaire, Arnaud Soly

Série web humoristique de l’année

J’adore le jus, Casadel Films

Mise en scène de l’année

Mario Jean, Marthe Laverdière fait son show! de Marthe Laverdière

Conception visuelle de l’année

Benjy Martin, Sébastien Tessier, Marthe Laverdière fait son show! de Marthe Laverdière

Texte de l’année : Série télé ou web humoristique présenté par Juste pour rire

C’est comme ça que je t’aime – Saison 3, François Létourneau

Texte de l’année : Capsule ou sketch web humoristique présenté par Juste pour rire

Mission menstruations, Mégan Brouillard

Équipe de diffusion de spectacles de l’année

Salle Odyssée

Maison de gérance de l’année

Bang Management

Festival d’humour de l’année

Comediha! Fest-Québec – Édition 25e anniversaire