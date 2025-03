Ensemble pour faire vivre le théâtre

Deuxième d’une série d’entrevues avec des représentants d’organismes sportifs, culturels ou de loisirs qui font partie d’Équipe Montréal. Les entrevues sont aussi disponibles en format vidéo. Cette fois-ci, il est question d’ENSEMBLE, le collectif théâtral 2SLGBTQIA+, qui est une troupe de théâtre queer et allié.e.s à Montréal ayant pour mission de réunir des personnes issues de la diversité, passionnées par le théâtre.



Parle-nous de toi et de l’organisme que tu as fondé il y a 7 ans…

Jean-François Quesnel : Mon nom est Jean-François Quesnel. J’ai fondé la compagnie

théâtrale LGBTQIA+ ENSEMBLE en 2018. On est un collectif de comédiens, comédiennes

passionné.e.s par le théâtre. À la base, je suis un comédien, un artiste vraiment passionné pour les arts de la scène. Ça m’anime depuis mon enfance, ayant grandi dans un

environnement familial artistique […] ma mère est chanteuse, mon père est danseur et ils m’ont fait découvrir le théâtre aussi. Alors, on peut dire que c’est une passion depuis longtemps.

Et dans les dernières années, j’ai fait partie de différentes compagnies théâtrales. J’avais aussi le goût de m’investir comme metteur en scène et de créer mes propres réalisations. En 2018, j’ai créé le collectif théâtral ENSEMBLE [dédié à] la diversité sous toutes Ses formes [et] à la communauté LGBTQ […], mais aussi [aux] gens de la communauté culturelle [et aux] personnes en situation de handicap.

Sur quelles pièces avez-vous travaillé récemment ?

Jean-François Quesnel : Bien évidemment, il y a eu Hosanna de Michel Tremblay, qui a été montée [et] présentée pendant quatre ans à travers le Québec. Son auteur, Michel Tremblay, considère qu’il s’agit de l’une des meilleures productions de son œuvre. C’est vraiment très touchant, venant de Michel Tremblay. Outre cette pièce, on a aussi présenté Le projet Laramie (sur le meurtre de Matthew Shepard), CLUE, Un cœur normal (de la pièce de Larry Kramer). On a également fait Tom à la ferme de Michel Marc Bouchard, qui m’a permis […] de me réaliser comme metteur en scène et de voir également que ça pouvait être possible aussi d’évoluer dans tout ça. Parce qu’après Hosanna, qui avait été un très gros succès, la barre était haute. Et je me disais : qu’est-ce que je peux faire de mieux ?

Quand je suis arrivé tout à l’heure, vous étiez en train de répéter une scène qui était assez émouvante et forte. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus ?

Jean-François Quesnel : Actuellement, on travaille sur la production théâtrale, Bent : le triangle rose de Martin Sherman. Et j’en fais la mise en scène avec, entre autres, Marc-André Leclerc qui incarnait Hosanna et qui incarne le personnage de Max. Et c’est un peu son destin, son histoire, celle d’homosexuels qui ont été envoyés dans les camps de concentration durant la Deuxième Guerre mondiale. On y évoque aussi son histoire d’amour dans le camp de concentration. C’est un drame humain, un drame très touchant, porté par un ensemble de comédiens vraiment chevronnés, puis des gens qui sont à la base très humains, remplis d’humanité, remplis de cœur. Je pense que c’est la seule façon [de] réaliser cette pièce-là de toute façon.

Et quand est-ce qu’on va pouvoir la découvrir ?

Jean-François Quesnel : Les 10, 11, 12 avril, au théâtre La Comédie de Montréal. Et c’est dans le Village, à Montréal. Et les billets sont en vente sur la plateforme Zephy. Les gens peuvent tout simplement aller sur Facebook, sur la page de notre collectif. C’est ENSEMBLE, collectif théâtral LGBTQIA+ et les gens vont pouvoir trouver le lien et acheter les billets tout simplement pour venir nous voir.

Pour quelqu’un qui souhaiterait rejoindre votre collectif, est-ce qu’on peut postuler ?

Comment ça se passe ?

Jean-François Quesnel : Après qu’on aura trouvé l’idée pour la prochaine production,

il y aura effectivement des auditions. Sur notre page Facebook, toute l’information est là. Les gens prennent rendez-vous et se présentent aux auditions. On est de niveau semi-professionnel, professionnel aussi. On sélectionnera les meilleurs candidats pour que ce soit le plus authentique possible. Après, on débutera les répétitions de façon hebdomadaire pour en arriver justement jusqu’au spectacle et puis présenter le produit final aux spectateurs et spectatrices.

INFOS | https://www.facebook.com