En route vers les Gay Games – Valence 2026

Encourageons les 206 participant·e·s de la délégation d’Équipe Montréal

Sports Nombre d’athlètes

Athlétisme 3

Badminton 21

Ballon-chasseur 25

Bateau-dragon 42

Danse sportive 2

Divers sports 4

Échecs 2

Sports Nombre d’athlètes

Natation 18

Patinage artistique 2

Tennis 13

Volleyball 20

Volleyball de plage 9

Water-polo 22

Supporters 23

Groupes

Plein air Hors Sentiers

Enfin le mois de mai et le vrai printemps! Voici les activités à venir :

• Samedi 25 avril : Randonnée à la Réserve de faune du lac Saint-François (Dundee)

• Samedi 2 mai : Randonnée au parc de Plaisance et à la chute du Moulin

• Samedi 9 mai : Randonnée et spéléologie au parc de la Chute-à-Bull et sa caverne

• Du 15 au 18 mai : Séjour au parc de la Falaise cachée et à la chute Monte-à-Peine (Sainte-Béatrix)

• Samedi 16 mai : Randonnée au parc de la Falaise cachée (Sainte-Béatrix)

• Dimanche 17 mai : Vélo au Festival des tulipes, canal Rideau (Ottawa)

• Samedi 23 mai : Descente en canot de la rivière de l’Assomption (Saint-Côme)

• Samedi 30 mai : Randonnée au marais Cooper et au refuge d’oiseaux migrateurs (Cornwall)

• Dimanche 31 mai : Randonnée au parc Jean-Drapeau, île Notre-Dame (Montréal)

Venez vivre les vendredis country au Club Bolo!

Les portes ouvrent à 19 h et les cours de danse en ligne country débutent à 19 h 30.

Cours pour tous les niveaux : débutant, intermédiaire et avancé. Lieu : Centre communautaire de loisirs Sainte-Catherine d’Alexandrie, 1700, rue Atateken, Montréal. Nous vous invitons à vous inscrire en ligne via l’onglet billetterie de notre site web et courez la chance de gagner une consommation gratuite. Pour suivre nos activités, consultez notre site web ou la page Facebook du Club Bolo. Pour être à l’affût de l’information, abonnez-vous à notre infolettre Bolo Hebdo :[email protected] ou [email protected].

Bienvenue à toutes et à tous!

Club Bolo, 514-849-4777 [email protected] www.clubbolo.com

Chœurs – Festival Unison Choruses Canada

Du 15 au 18 mai 2026 se tiendra le festival Unison Choruses Canada / Chœurs Unisson Canada à Vancouver. Équipe Montréal sera bien représentée avec des prestations de l’Ensemble vocal Extravaganza (16 mai), du Chœur gai de Montréal (16 mai) et de l’Ensemble vocal Ganymède (17 mai). Plus de détails : https://www.unisonchoruses.ca/festival