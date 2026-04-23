Jeudi, 23 avril 2026
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    En route vers les Gay Games – Valence 2026

    Équipe Montréal
    Par Équipe Montréal
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    Encourageons les 206 participant·e·s de la délégation d’Équipe Montréal

    Sports Nombre d’athlètes
    Athlétisme 3
    Badminton 21
    Ballon-chasseur 25
    Bateau-dragon 42
    Danse sportive 2
    Divers sports 4
    Échecs 2
    Sports Nombre d’athlètes
    Natation 18
    Patinage artistique 2
    Tennis 13
    Volleyball 20
    Volleyball de plage 9
    Water-polo 22
    Supporters 23

    Groupes

    Plein air Hors Sentiers
    Enfin le mois de mai et le vrai printemps! Voici les activités à venir :
    • Samedi 25 avril : Randonnée à la Réserve de faune du lac Saint-François (Dundee)
    • Samedi 2 mai : Randonnée au parc de Plaisance et à la chute du Moulin
    • Samedi 9 mai : Randonnée et spéléologie au parc de la Chute-à-Bull et sa caverne
    • Du 15 au 18 mai : Séjour au parc de la Falaise cachée et à la chute Monte-à-Peine (Sainte-Béatrix)
    • Samedi 16 mai : Randonnée au parc de la Falaise cachée (Sainte-Béatrix)
    • Dimanche 17 mai : Vélo au Festival des tulipes, canal Rideau (Ottawa)
    • Samedi 23 mai : Descente en canot de la rivière de l’Assomption (Saint-Côme)
    • Samedi 30 mai : Randonnée au marais Cooper et au refuge d’oiseaux migrateurs (Cornwall)
    • Dimanche 31 mai : Randonnée au parc Jean-Drapeau, île Notre-Dame (Montréal)

    Venez vivre les vendredis country au Club Bolo!
    Les portes ouvrent à 19 h et les cours de danse en ligne country débutent à 19 h 30.
    Cours pour tous les niveaux : débutant, intermédiaire et avancé. Lieu : Centre communautaire de loisirs Sainte-Catherine d’Alexandrie, 1700, rue Atateken, Montréal. Nous vous invitons à vous inscrire en ligne via l’onglet billetterie de notre site web et courez la chance de gagner une consommation gratuite. Pour suivre nos activités, consultez notre site web ou la page Facebook du Club Bolo. Pour être à l’affût de l’information, abonnez-vous à notre infolettre Bolo Hebdo :[email protected] ou [email protected].

    Bienvenue à toutes et à tous!
    Club Bolo, 514-849-4777 [email protected] www.clubbolo.com

    Chœurs – Festival Unison Choruses Canada
    Du 15 au 18 mai 2026 se tiendra le festival Unison Choruses Canada / Chœurs Unisson Canada à Vancouver. Équipe Montréal sera bien représentée avec des prestations de l’Ensemble vocal Extravaganza (16 mai), du Chœur gai de Montréal (16 mai) et de l’Ensemble vocal Ganymède (17 mai). Plus de détails : https://www.unisonchoruses.ca/festival

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