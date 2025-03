Les artistes du grand spectacle ImmiX dévoilé.e.s

Le Festival Fierté Montréal vient de lever le rideau sur un premier spectacle de l’édition 2025… et quelle meilleure façon de le faire qu’avec ImmiX, le spectacle légendaire qui s’installera dans un tout nouveau décor. En effet, le dimanche 3 août prochain, ImmiX se tiendra dans un tout nouveau décor et prendra d’assaut l’esplanade Tranquille du Quartier des spectacles pour une soirée électrisante sous les étoiles. Ce rendez-vous musical incontournable rassemblera sur scène une impressionnante brochette d’artistes d’ici, aux univers aussi riches que variés.

Préparez-vous à des performances mémorables de Martine St-Clair, Safia Nolin, Gabrielle Destroismaisons, Lisa LeBlanc, Lennikim, Calamine, Täbi Yösha, Kinkead, Fernie et Angelo, accompagné.e.s par un orchestre maison.

Après plus de 40 ans de carrière, Martine St-Clair continue d’émouvoir et de fasciner. Lauréate du Félix de la révélation de l’année en 1981 sans avoir encore sorti d’album solo, son talent est indéniable. Ce succès marque le début d’une carrière impressionnante : 13 albums, plus d’un million d’exemplaires vendus, 48 simples dont 13 numéros 1 à la radio, 23 nominations à l’ADISQ et de nombreux prix prestigieux. En 2023, l’artiste revient en force. Partout présente, elle triomphe avec une tournée à guichets fermés à travers le Québec. Son single « Prends-moi dans tes bras », co-produit avec Vito Luprano, souligne un tournant marquant, alors qu’elle en signe elle-même le texte. Avec sa voix puissante et sa présence scénique inoubliable, la Cristal de Starmania demeure une figure incontournable de la chanson québécoise.

Safia Nolin, figure singulière de la scène artistique contemporaine, incarne une voix politique puissante. Son parcours est celui d’une quête identitaire, une exploration de la différence et de la marginalité. En tant que femme racisée, lesbienne et artistiquement non conforme, elle défie les normes et les attentes sociétales. Son esthétique, à la fois brute et poétique, est une célébration de l’imperfection et de l’authenticité. Dans son nouvel album, UFO RELIGION, Safia Nolin exprime un sentiment d’aliénation profonde, un désir de s’échapper d’un monde qui ne la reconnaît pas. À travers des mélodies minimalistes et une instrumentation brute, elle livre une œuvre introspective, où se mêlent la mélancolie et l’espoir. Son album témoigne d’un processus de transformation, d’une renaissance artistique. Nolin, telle une chrysalide prête à éclore, se libère de ses chaînes pour s’affirmer pleinement. Sa musique, à la croisée du folk, du grunge et du stoner, est une invitation à un voyage intérieur, un appel à l’authenticité.

Gabrielle Destroismaisons est une artiste talentueuse qui a su conquérir le cœur du public dès ses débuts. Son album Et Cetera, qu’elle a lancé à l’âge de 17 ans, a marqué le commencement d’une belle carrière, s’étant vendu à plus de 100 000 exemplaires. Gabrielle a d’ailleurs remporté le Félix de la révélation de l’année (ADISQ) en 2001. Elle a également brillé dans plusieurs comédies musicales, comme Notre-Dame de Paris et Dracula. En juin 2023, elle propose une version acoustique de la chanson « Et Cetera », 20 ans après la sortie de la version originale. En novembre dernier, elle a remporté les honneurs lors de l’édition 2024 de l’émission Chanteurs masqués grâce à ses performances vocales éblouissantes. Gabrielle est une artiste au talent incomparable.

Lisa LeBlanc se fait remarquer après sa victoire au Festival international de la chanson de Granby et le succès fulgurant de son premier album en 2012, certifié platine. Avec son style roots-rock-country brut, elle décroche plusieurs prix, dont celui de la révélation de l’année à l’ADISQ et au GAMIQ. Elle explore ensuite l’anglais avec Highways, Heartaches and Time Well Wasted (2014) et Why You Wanna Leave, Runaway Queen? (2016), ce dernier étant en lice pour le prix Polaris. Après une pause en 2019, elle coréalise des albums pour Jacques Surette et Édith Butler, avant de dévoiler Chiac Disco (2022), un hommage disco-funk audacieux qui lui vaut plusieurs distinctions, dont un Félix pour l’album pop de l’année. Forte de tournées en Europe et aux États-Unis, elle revient en 2024 avec Live, avec l’Orchestre symphonique de Québec, un projet grandiose où elle revisite son répertoire avec 63 musiciens, alliant simplicité et extravagance.

Lennikim est un chanteur, auteur-compositeur et acteur québécois qui s’est fait remarquer en France grâce à sa musique, avant d’élargir son rayonnement au Québec. Salué par METAL Magazine comme un artiste à suivre de près, il continue de surprendre par son audace créative. En mai 2025, il dévoilera Adrenaline, un microalbum anglophone qui marque un tournant dans sa carrière en tant qu’artiste indépendant. Très attendu, cet opus inclura plusieurs titres déjà révélés, dont « Things I Want », « See Me Now » et « Adrénaline ». En parallèle, il brille à l’écran : nommé aux Gémeaux 2024 pour son rôle dans la série FEM, il reprendra ce personnage dans la saison 2 attendue pour fin 2025. Entre musique et cinéma, Lennikim s’impose comme une voix et une présence incontournable de sa génération.

Calamine est une rappeuse queer, féministe et anti-capitaliste basée à Montréal. Révélation Radio-Canada, lauréate du Prix Félix-Leclerc et double gagnante du GAMIQ pour ses albums Boulette Proof et Lesbienne Woke sur l’Autotune, elle s’est rapidement taillé une place de choix dans le paysage hip-hop québécois. Connue pour ses textes engagés et son flow sans compromis, elle a fait vibrer les scènes des Francos de Montréal, du Festival d’été de Québec, du FME et bien d’autres, autant au Québec qu’en France. En 2024, elle a dévoilé son troisième album, Décroissance personnelle, toujours en tandem avec son complice Kethe Magane. Entre humour grinçant et lucidité politique, Calamine continue de secouer les conventions, une rime à la fois.

Täbï Yösha est une chanteuse québécoise d’origine haïtienne à la voix riche et puissante. Après des débuts marqués par des collaborations avec la scène hip-hop et électro, elle façonne aujourd’hui un R&B teinté de néo-soul, explorant l’amour et la séduction avec authenticité. Formée en chant, théâtre et danse, elle s’est illustrée avec le groupe The Souldiers et en solo, notamment à Femmes en blues et au Sugar Bar de New York. Elle a aussi prêté sa voix à Aquanaute 2022 d’Ariane Moffatt, nommé au Gala de l’ADISQ. En 2023, elle dévoile True Colors, un premier microalbum, inspiré de relations amoureuses marquantes. Après avoir atteint les demi-finales de Quel Talent, Täbï revient avec « Truth Lays », annonçant la suite de son univers musical.

On reconnaît les frères Kinkead par leurs chansons indie-pop au groove indéniable. En 2018, les jumeaux originaires de Québec se démarquent sur les radios avec 1995, un premier

microalbum aux influences indie-folk-rock. En 2020, ils définissent leur identité musicale pop grâce à l’album Migration, succès critique et populaire, qui leur vaut une nomination à l’ADISQ dans la catégorie album pop en 2021. Quatre ans plus tard, Henri & Simon sont de retour avec un album homonyme réalisé par leur complice Simon Kearney, où ils façonnent la langue de Molière à l’image des grands bands des années 70-80 qu’ils écoutaient enfants. Mélodies inoubliables à la Bee Gees, harmonies vocales à la Beau Dommage et grooves rétro grouillants à la Fleetwood Mac sont au cœur de cet album conçu pour des spectacles festifs, rappelant les soirées de karaoké enivrantes qui s’étirent jusqu’aux petites heures.

Montréalais aux racines brésiliennes, Fernie a fait paraître son premier album Aurora

à l’automne 2021 — un assemblage de propos vulnérables, de soul émancipé et de R&B mélodieux, vibrant d’inclusion et de subtiles nuances de mélancolie des années 90. Un processus de 3 ans, à travers lequel l’artiste queer a d’abord cherché à être perçu comme une personne à part entière — pour un album mené par une voix agile, qui narre et lie le passé, le présent et l’avenir. Tout au long de la dernière année, Fernie a pu faire une tournée au Québec, jouant des festivals tels que Osheaga, Festival de jazz de Mtl, FEQ, POP Montréal, etc. Les titres « New Beginnings » et « Back There » ont beaucoup tourné sur les radios Sirius XM. L’automne dernier, Fernie lançait un minialbum, Hopeless Dreams, où l’on retrouve entre autres « Pain ».

ANGELO est un artiste montréalais d’origine vénézuélienne, dont l’univers musical fusionne les influences de la pop, du rock, de l’électro-dance, du hip-hop et du latin pop. Producteur, chanteur et auteur-compositeur, il puise dans ses expériences personnelles, ses histoires d’amour, sa sexualité et son identité pour créer une musique vibrante et authentique. Chaque morceau est une exploration de son âme, un mélange subtil entre émotion brute et énergie festive. Dans ses créations, ANGELO fait danser tout en touchant le cœur, offrant une expérience sonore aussi profonde que stimulante. Spectacle 100 % gratuit, ImmiX célèbre la diversité musicale et identitaire dans toute sa splendeur, un événement à ne pas manquer !

INFOS | ImmiX sera présenté le dimanche 3 août 2025, 20 h 30, dans le cadre de Fierté Montréal, sur la scène Loto-Québec de l’esplanade Tranquille, dans le Quartier des spectacles. https://fiertemontreal.com/fr