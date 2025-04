TERROIR BLEND RESERVA

QUINTA NOVA DE NOSSA SENHORA DO CARMO, DOC DOURO (PORTUGAL) 2022

Code SAQ : 13567911 | 30,25$

La Quinta Nova, fameuse pour ses portos, appartient à la famille Amorim, la chef de file mondiale du liège. Au domaine, on retrouve plus de 130 cépages autochtones, sur des vignes parfois centenaires ! Tel le dieu Janus, elle a donc un regard à la fois sur le passé et un autre bien planté vers l’avenir. Ici, on a un assemblage traditionnel de cépages rouges, qui donnent un vin couleur Nuit de nouvelle Lune. Aérez-le une trentaine de minutes pour bien mettre en valeur ses riches arômes de bois, de mûres, de bleuets et de fleurs (violettes !). Puis, laissez-le langoureusement couler, sur votre langue. Du vrai satin ! C’est gourmand, plein de fruits noirs mûrs, avec un boisé très bien intégré. Les tannins vont s’arrondir davantage avec les années, mais ils sont déjà quasi veloutés. Et quelle belle persistance ! Il ne court pas les rues, alors attrapez-le sans faute, si vous le voyez.