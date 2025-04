Cynthia Eysseric veut changer la «game» pour les lesbiennes

La directrice du Réseau des lesbiennes du Québec (RLQ) souhaite mobiliser la communauté sportive pour souligner la place des femmes queers ou lesbiennes dans le sport et dans la société au sens large, dans le cadre de la Journée de la visibilité lesbienne (JVL), le 26 avril prochain. « Pendant l’année, il y a tellement de fois que c’est négatif quand on parle de la communauté. On parle du recul des droits, de la montée de la haine, tout ça », explique Cynthia Eysseric. « Mais la Journée de visibilité lesbienne, c’est un événement qui se veut positif, pour donner du pouvoir à la population. »

« Si on est invisibles, il y aura encore plus de recul des droits. » (Cynthia Eysseric et l’urgence d’être vue)

Les célébrations de cette année, à l’espace événementiel 8 Queen à Griffintown, mettront le sport féminin à l’honneur, avec comme porte-parole la skateboardeuse olympique lesbienne Annie Guglia. Le programme détaillé de l’événement gratuit n’a pas encore été dévoilé au moment d’écrire ces lignes, mais il y aura plusieurs conférences et ateliers, une remise de prix aux pionnières sportives et un salon où d’aspirantes athlètes amateures pourront découvrir des ligues sportives communautaires accueillantes. Selon Cynthia Eysseric, la JVL est nécessaire parce que le manque de visibilité est « le plus grand problème » auquel fait face la communauté lesbienne québécoise. « Quand [la communauté] est visible, elle est hypersexualisée, elle n’est pas prise au sérieux. On veut montrer que les personnes qui font partie de la communauté lesbienne existent, puis elles ne sont pas que pour le regard des hommes. » De surcroît, dans le contexte politique actuel, elle craint que « si on est invisibles, il y aura encore plus de recul des droits ».

Déterminée à créer des espaces inclusifs pour la communauté lesbienne

Ancienne stagiaire au RLQ et titulaire d’un bac en sexologie, Cynthia Eysseric est retournée y travailler quelques semaines avant le début de la pandémie de COVID-19. Avec ses deux collègues, elle s’est rapidement affairée à transférer toutes leurs activités en ligne. Organiser les célébrations de la JVL a aussi été une grande source de motivation pendant cette période ; le passage au virtuel a permis au RLQ de créer un espace de socialisation qui n’existait plus vraiment dans le monde « hors ligne ».

Il n’y a pas de bar, de café, de librairie ou de lieu social spécifique aux lesbiennes à Montréal, observe Cynthia Eysseric.

« Il y a un bar [le Champs, sur le boulevard Saint-Laurent] qui a des soirées lesbiennes, mais ce n’est pas cent pour cent lesbien. Sinon, il y a des soirées lesbiennes qui vont changer de bar en bar. C’est très éphémère. Je pense que c’est vraiment important d’avoir des espaces qui sont à nous, pour arrêter d’être constamment en alerte. » En attendant l’ouverture d’un bar ou d’un café qui peut servir de point de repère communautaire, elle vise à créer l’espace dont elle rêve — encore de façon éphémère — avec les célébrations de la JVL.

Défis motivants

Cynthia Eysseric regarde la scène politique et économique actuelle avec appréhension. « Si des partis de droite sont élus, il y aura encore plus de travail pour défendre nos communautés, puis on va avoir encore moins d’argent pour le faire. On a peur qu’il y ait du recul des droits pour nos populations, et que nous n’ayons pas assez de financement pour être capables de le combattre. Après ça, c’est de l’épuisement, puis la fermeture de certaines organisations. Au bout de la ligne, les populations qui ont le plus besoin de services paieront le prix. On fait déjà beaucoup avec l’huile de coude, dans le communautaire. »

Ce qui la motive par-dessus tout, ce sont les « micro moments » où elle apprend que les programmes du RLQ ont amélioré la vie d’une personne — « quand quelqu’un nous dit : “J’ai été capable de faire mon coming out parce que vous avez fait tel événement et je me suis rendu compte que je n’étais pas seule.” Ça fait tellement plaisir de savoir que ce qu’on fait au quotidien a un impact réel dans la vie des gens. »

INFOS | Cynthia Eysseric, direction générale du Réseau des Lesbiennes du Québec

https://rlq-qln.ca