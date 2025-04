Annie Guglia porte-parole de la 43e Journée de visibilité lesbienne

Le Réseau des lesbiennes du Québec (RLQ) célèbre, le samedi 26 avril, le 43e anniversaire de la Journée de visibilité lesbienne (JVL), moment clé mettant en lumière les réalités et défis des personnes lesbo-queer. Pour l’occasion, un événement festif se tiendra au Queen 8 à Montréal, réunissant la communauté et ses allié·es autour de panels, d’ateliers et de remises de prix. Cette année, la porte-parole de la JVL est Annie Guglia, athlète olympique, triple championne nationale et présidente de Canada Skateboard.

Pionnière du skateboard au Canada, Annie Guglia a su se tailler une place dans un sport longtemps dominé par les hommes. Son parcours l’a menée des compétitions locales jusqu’aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020. Hors des terrains de compétition, elle œuvre activement pour favoriser l’accès au skate en créant des espaces inclusifs et en utilisant sa voix pour inspirer et encourager une nouvelle génération d’athlètes à s’affirmer pleinement. « Être visible, c’est briser les tabous. Trop de femmes lesbiennes restent dans l’ombre, alors qu’elles sont une force essentielle. Il est temps d’éliminer la honte, de créer des espaces sécuritaires et de faire entendre notre voix. Le skate, comme d’autres sports, évolue, et nous avons toute notre place dans ce mouvement », souligne Annie Guglia.

Une édition sous le signe du changement

Cette année, le RLQ mène la campagne nationale Changer la game, qui vise à transformer le milieu sportif québécois en un espace plus inclusif pour les personnes lesbo-queer. C’est dans le cadre de cette campagne qui culminera à la JVL le 26 avril que la porte-parole a été choisie : « Annie Guglia incarne parfaitement l’esprit de la campagne, explique Cynthia Eysseric, directrice générale du RLQ. Elle prouve qu’on peut être soi-même et réussir au plus haut niveau, tout en ouvrant la voie à une nouvelle génération d’athlètes. »

Détails de l’événement

La communauté lesbo-queer locale se rassemblera pour célébrer cette l’édition 2025 de la JVL le samedi 26 avril de 14h à 20h au Queen 8 à Montréal. La programmation inclut :

Panels et ateliers sur l’inclusion dans le sport et la visibilité lesbienne

Remise de prix à des figures lesbo-queer engagées pour la diversité et l’égalité

5 à 7 festif pour échanger et célébrer ensemble

Toutes les informations sur l’événement et la campagne Changer la game sont disponibles sur le site web https://www.visibilitelesbienne.ca/