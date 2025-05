La Journée de la visibilité lesbienne célèbre le sport féminin et inclusif

Les bagarres sur la glace sont encore peu fréquentes dans le hockey professionnel féminin — mais cela ne veut pas dire que les joueuses ne sont pas des battantes, loin de là. Les femmes athlètes, particulièrement celles qui sortent de la norme, qui vivent avec une incapacité ou qui font partie de la communauté LGBTQ+, doivent se battre pour être reconnues en tant qu’athlètes, en plus de se battre pour être les meilleures dans leur discipline.

Lors des célébrations de la Journée de visibilité lesbienne (JVL) organisée par le Réseau des lesbiennes du Québec (RLQ) le 26 avril dernier au 8 Queen, dans Griffintown, le sport féminin était à l’honneur. Avec la thématique sportive, les organisatrices visaient à la fois à honorer des pionnières, à souligner l’essor récent du sport professionnel féminin, à faire bouger les participantes dans un environnement accueillant et inclusif et à donner une occasion de visibilité et de recrutement aux clubs sportifs queers-positifs de la métropole. Plusieurs centaines de personnes ont pris part aux activités de la journée.

La planchiste olympique, Annie Guglia, et la marathonienne et boxeuse en fauteuil roulant, Jani Barré, ont raconté leur parcours coloré lors du panel d’ouverture animé par Anne-Sarah Charbonneau et Florence Nadeau dans le cadre du balado Pas peu fières. « C’est déjà difficile d’être une femme dans le sport, et je ne voulais pas être une stéréotype », relate Annie Guglia, 34 ans, qui a commencé à s’afficher comme lesbienne à la mi-vingtaine. « Mais c’est difficile d’être ce que tu ne peux pas voir. Être la plus visible possible, ça aide tout le monde. »

Photos Jani : La boxeuse, marathonienne et militante Jani Paré accepte le prix Militantisme du Réseau des lesbiennes du Québec à l’occasion de la Journée de visibilité lesbienne.

Jani Barré, 45 ans, est atteinte de la maladie des os de verre et a subi plus de 150 fractures dans sa jeunesse. Elle a raconté avoir commencé le sport pour se bâtir une couche de muscles autour de ses os fragiles. Quinze ans plus tard, elle fait des combats de boxe en fauteuil roulant et détient le record Guinness pour le marathon le plus rapide par une femme en fauteuil roulant régulier. Elle se fait une fierté d’être visible, à la fois en tant qu’athlète,utilisatrice de fauteuil roulant et lesbienne. « Je fais beaucoup d’entrevues et chaque fois que j’en fais, je montre mes couleurs », affirme la résidente de Saint-Hyacinthe, arborant fièrement des bandeaux arc-en-ciel autour des poignets.

La RLQ a présenté des prix à Jani Barré et à la hockeyeuse olympique Charline Labonté pour l’ensemble de leur œuvre. Dans un message vidéo, Charline Labonté, l’ancienne gardienne de but d’Équipe Canada, a raconté avoir décidé de faire sa sortie du placard après son retour des Jeux olympiques de Sotchi, en Russie, où des lois strictes sur la « propagande » limitent la visibilité des vies LGBTQ+. « Gagner la médaille d’or, ça vient avec une certaine plateforme… et je me suis dit que, même si ça aide une ou deux personnes, ça va valoir la peine. »

Photos Katia : L’experte en marketing sportif Katia Aubin a présenté le cas économique pour la promotion du sport féminin.

L’experte en marketing sportif et fondatrice de Collective Pivot, Katia Aubin, a présenté ses recherches sur le potentiel économique du sport professionnel féminin. Selon elle, les années 2023-25 sont des « années pivot » dans le monde du sport féminin professionnel au Canada, avec l’essor de la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF) et la Super Ligue du Nord (SLN) du soccer, ainsi que l’arrivée du Tempo de Toronto dans le WNBA. « Les femmes et les personnes LGBTQ+ n’ont jamais été une cible du marketing sportif, mais il y a du potentiel », observe-t-elle. « Si des marques ne parlent pas à nous, c’est une occasion manquée. »

En fin d’après-midi, des billets pour des matchs de la Victoire de Montréal de la LPHF et des Roses de la SLN ont été tirés au sort et des participantes ont pu assister à des ateliers sur la mise en forme et la santé et sur la nutrition dans le sport, ou encore découvrir des équipes et des clubs locaux de course, de bateau-dragon, de soccer, de roller derby, de softball ou de boxe.

Cynthia Eysseric, directrice du RLQ, estim que l’évènement a atteint ses buts. « Je pense que ça faisait une bonne balance d’apprendre des choses sur la vie de certaines personnes, d’avoir des modèles qui font du sport, mais aussi d’avoir des données un petit peu plus concrètes sur… comment l’inclusion se fait du côté marketing.

C’était vraiment important pour nous de sensibiliser les populations à la présence de personnes lesbiennes dans le sport, mais aussi, il y a des femmes hétéros qui font du sport et qui sont étiquetées lesbiennes parce qu’elles sont sportives, puis c’est vu comme quelque chose de négatif. C’est un peu ça qu’on veut enlever », mentionne-t-elle. « L’objectif de la Journée est de créer des modèles positifs, puis de créer des espaces où la communauté peut se célébrer entre elles. »

Péléa : Elise Danielle, Rosalie Mailhot et Martica Aguilar sont à

l’origine du club de boxe Péléa, qui accueillele aspirant.e.s boxeur.se.s et passionné.e.s de conditionnement physique queers, trans et allié.e.s dans un environnement inclusif. AFL: Capucine Viennot, Caroline Leduc et Melissa Marino-Piques ont découvert le football australien à Montréal. Elles ont partagé leur amour du sport lors de l’expo sportive de la Journée de visibilité lesbienne.

À la découverte du sport inclusif

Découvrez les clubs sportifs queers-positifs qui ont participé à la JVL

OUTRun Montréal

Club de course récréative bilingue et queer/trans inclusif. À découvrir sur

Instagram (@out_runclub) ou en personne, avec un départ à 10 h depuis le pont,

au parc Lafontaine.

Club de boxe Pelea

Nouveau club de boxe et de conditionnement physique réservé aux personnes queers,

trans et alliées. Joignable sur Instagram (@peleaboxing), par courriel

([email protected]) ou via le chatbot sur leur site Web (queerboxing.ca/fr).

Juke

Ligue de soccer récréatif lesbo queer et trans inclusive, avec des matchs

hebdomadaires. Sur Instagram à (@juke.collective).

AFL Québec

Ligue de découverte de football australien avec des équipes féminines, masculines et mixtes, compétitives ou récréatives, ainsi que des cours pour adultes et jeunes.

Sur Instagram à : @aflquebec.

Lezboat

Équipe de bateau-dragon féminin et non binaire. Joignable par courriel à

[email protected]

Balle molle queer softball

Ligue de softball récréative queer. Découvrez-les en ligne à bmqs.ca/fr

Montréal Roller Derby

La première ligue de Roller Derby à Montréal. Sur Instagram à @montrealrollerderby.

INFOS | La JVL 2025 était organisée par le Réseau des Lesbiennes du Québec

https://rlq-qln.ca