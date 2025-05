Le ministère Femmes et Égalité des genres est de retour

Le premier ministre Mark Carney a annoncé aujourd’hui la composition de son nouveau cabinet, qui compte 28 ministres principaux et 10 secrétaires d’État. Contrairement à son cabinet précédent (dont le nombre de ministère avait été réduit) et qui avait été formé juste avant les élections fédérales, celui-ci comprend de nouveau une ministre désignée responsable des Femmes et de l’Égalité des genres.

L’absence de ce portefeuille dans le premier cabinet de transition de Carney, habituellement responsable des enjeux liés aux communautés LGBTQ2S+, avait suscité des craintes du Conseil québécois LGBTQ+ et de la part d’autres groupes LGBTQ2S+et féministes. La responsabilité du ministère avait été intégrée au portefeuille de Steven Guilbeault, ministre de la Culture et de l’Identité canadienne.

Le poste de ministre de Femmes et Égalité des genres étaient auparavant occupé par Marci Ien sous l’ex-premier ministre Justin Trudeau.

La députée de Mississauga–Streetsville, Rechie Valdez, occupe désormais ce rôle. Élue pour la première fois en 2021, elle est devenue la première femme canado-philippine élue à la Chambre des communes. Avant de faire le saut en politique, elle possédait une entreprise de pâtisserie et a même participé à l’émission The Big Bake sur Food Network Canada.

Elle jouera un rôle clé dans la mise en œuvre de certaines promesses électorales des libéraux, notamment la pérennisation du Fonds de renforcement des capacités des communautés 2ELGBTQI+, ainsi que la création d’un nouveau programme de fécondation in vitro (FIV) qui remboursera jusqu’à 20 000 $ des frais pour un cycle standard de traitement.