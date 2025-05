Infiniment invitant… et toujours surprenant!

Si Mont-Tremblant séduit d’emblée par ses montagnes majestueuses, ses sentiers en pleine nature et son Centre de villégiature au charme fou, la région cache aussi bien des secrets. Pour les visiteurs curieux, les épicuriens et les amoureux de culture locale, plusieurs facettes moins bien connues de cette région des Laurentides méritent d’être découvertes — un lieu fait de saveurs uniques, de rencontres sincères et de coins de paradis qu’on se chuchote entre initié·es.

Découvrez sans tarder six trésors cachés pour bien profiter de l’été à Mont-Tremblant!

Le Marché d’été : bien plus qu’un étal de produits frais

Tous les samedis de la belle saison, le Marché public de Mont-Tremblant devient un rendez-vous

incontournable. On y trouve des fruits gorgés de soleil, des fleurs locales, des pains encore tièdes, mais aussi une communauté ultra engagée et chaleureuse. Prenez le temps de discuter avec les producteurs, goûtez au miel des ruches voisines, repartez avec un savon artisanal… et un petit bout des Laurentides dans votre sac!

CRÉDIT PHOTO : Marché Public – Tourisme Mont-Tremblant © Felixe Meilleur

Une scène musicale vibrante

Pendant la période estivale, Mont-Tremblant résonne au son de la musique sous toutes ses formes. On vous donne rendez-vous lors du festival international de Blues de Tremblant, avec ses concerts en plein air gratuits au cœur du village piétonnier, du Festival Salsa Tremblant, qui vous fera danser sur les sons de la musique latine, ou pour la Fête de la Musique de Tremblant, qui célèbre la musique dans toute sa diversité.

Si vous préférez les événements plus intimes dans les parcs ou sur les terrasses locales, sachez que la région vibre au rythme de la diversité musicale. Jazz, musique classique, folk, électro ou musiques du monde : les Laurentides accueillent des artistes d’ici et d’ailleurs dans une ambiance festive et inclusive. On y découvre de nouveaux talents, on danse au coucher du soleil, et on se laisse porter par la magie des soirées d’été.

CRÉDIT PHOTO : Événements – Tourisme Mont-Tremblant © Felixe Meilleur

La nature sauvage pour s’évader au calme

Au-delà de son Centre de villégiature animé, Mont-Tremblant révèle une nature plus discrète, sauvage et apaisante. Le parc national du Mont-Tremblant, qui totalise 1 510 km2 entre le lac Tremblant et la rivière du Diable, invite à explorer des sentiers moins fréquentés, des lacs secrets et des forêts

anciennes où le silence a encore sa place. En kayak, à vélo ou simplement à pied, on s’aventure sur des territoires préservés où la faune est reine et où chaque détour réserve une vue à couper le souffle. Que vous cherchiez un sommet à conquérir ou un coin tranquille pour méditer au bord de l’eau,

c’est ici que vous trouverez votre propre évasion.

CRÉDIT PHOTO : Hôtel UNIQ – Tourisme Mont-Tremblant © Felixe Meilleur

Le talent en coulisses

Au détour d’une route, à la table d’un resto ou dans une galerie, des artisans vous ouvrent leurs portes. Leur passion est palpable et leur accueil sincère. Partez à la chasse aux coups de cœur, et encouragez l’achat local autrement, avec un souvenir qui a une âme. Cet été, on vous conseille d’aller à la rencontre de l’univers d’Ève Charbonneau, une artiste-peintre de la région, qui expose ses œuvres au Grand Lodge Mont-Tremblant. Envie de pique-niquer? Pour un repas sur le pouce rempli de saveurs locales, rendez-vous chez l’un de nos commerçants du centre-ville ou du Village comme Bagel Boréal, Café ça me dit, Côté Bouffe, Brigade Gourmande, Les Délices de Fanny ou La Sandwicherie Café + Bistro.

CRÉDIT PHOTO : Hôtel UNIQ – Tourisme Mont-Tremblant © Felixe Meilleur

Dormir autrement en choisissant un hébergement insolite

Envie de sortir des sentiers battus, même pour dormir? Mont-Tremblant regorge d’options d’hébergement originales qui transforment une simple nuitée en expérience mémorable. Cabines perchées dans les arbres, chalets en pleine forêt, camping au parc national pour observer les étoiles… L’offre s’élargit chaque année, au plus grand bonheur des amoureux de nature et de nouveauté. Parmi les incontournables, l’expérience UNIQ, un village éphémère de glamping niché dans un site enchanteur, allie confort et immersion totale en nature. Parfait pour se reconnecter à soi, à l’autre, à l’essentiel.

Mont-Tremblant : intime, humain et vivant

N’attendez plus pour partir à la découverte de cette région vibrante des Laurentides, riche de ses lieux secrets et de sa communauté accueillante. Cet été, prenez le temps d’explorer au-delà des sentiers battus. Car c’est souvent dans les détours qu’on découvre ce que la région a de plus précieux à offrir.

