Plus d’animation que jamais dans le Village cet été!

Cher·ère·s lecteur·rice·s, Depuis quelques jours, la piétonnisation de la rue Sainte-Catherine est de retour pour une 19e édition. Et dès les premières heures, l’énergie du Village renaît. Les terrasses reprennent vie, les rires fusent, et les rencontres improbables — heureuses ou gênantes — recommencent. On est bien, ici. Et on est là pour toute la saison.

Cette transformation estivale, c’est bien plus qu’un simple réaménagement de rue : c’est une déclaration d’amour à un quartier vivant, inclusif, effervescent. C’est un espace public qui nous appartient collectivement, et où chaque personne peut se reconnaître. Au-delà des aménagements, de la verdure soignée et du mobilier repensé, la Société de développement commercial (SDC) du Village déploie tout l’été une programmation culturelle foisonnante, pensée pour tous les goûts. Et en 2025, pour souligner les 20 ans de la SDC, on voit les choses en grand. De mai à octobre, une saison colorée, inclusive et festive s’installe chez nous.

Sept foires commerciales

Grâce au soutien de l’arrondissement de Ville-Marie, sept foires commerciales animeront notre rue piétonne cet été. Une façon pour nos commerçant·e·s de sortir en kiosque, d’aller à la rencontre de nouvelles clientèles et d’occuper pleinement l’espace public. Ces foires permettent aussi de réaffirmer le rôle essentiel du Village comme moteur économique du centre-ville.

La première, du 16 au 18 mai, a lancé la saison en beauté avec la 3e édition du Grand Championnat national de Drag de Montréal — sur un Mixbus transformé en scène mobile. Une tradition est née. Et l’année prochaine, on vous promet une 4e édition encore plus flamboyante!

Un week-end qui pourrait être très payant!

Cap maintenant sur un tout nouveau rendez-vous flamboyant : le week-end du 20 au 22 juin. Le vendredi, attendez-vous à des animations surprises dans le Village, un avant-goût de ce qui vous attend tout l’été. Le samedi, préparez vos perruques les plus folles pour Une tête à 5 000 $. Inspiré par le mythique Wigstock de New York, ce concours célèbre le look, l’audace et la créativité. Deux stations de juges invité·e·s repéreront les plus spectaculaires, soumis ensuite au vote du public. Le ou la gagnant·e repartira avec 5 000 $, de quoi passer un été encore plus stylé!

Et pour clore le week-end : le dimanche 22 juin, place au tout premier T-Dance en plein air de la saison. Musique, ambiance, popotin qui se déhanche… votre dimanche dans le Village vient de trouver sa nouvelle tradition. Deux autres T-Dance suivront, les 7 septembre et 12 octobre! Et ce dernier se prolongera avec une Nocturne spéciale : une nuit blanche à saveur queer jusqu’à 6 h du matin.

CRÉDITS PHOTOS : Mirona Photographie

Cirque à ciel ouvert

Du 10 au 13 juillet, le Village se transformera en scène à ciel ouvert. Avec nos partenaires de la TOHU et du Cirque Hors Piste, nous accueillerons une programmation 100 % circassienne dans le cadre de Montréal Complètement Cirque. Ateliers participatifs, prestations acrobatiques, numéros surprenants, clowneries et poésie urbaine seront au rendez-vous. Le cirque, c’est aussi une façon d’investir la rue autrement, de créer des moments de magie intergénérationnelle et d’ouvrir les horizons artistiques du quartier.

Des événements pour toute la communauté

L’année 2025 marquera aussi le grand retour du festival Fetish Weekend, qui investira le Village avec ses tenues spectaculaires et sa clientèle internationale. Cette diversité d’événements contribue à faire du Village un espace de liberté et de respect, où toutes les communautés trouvent leur place.

Deux dernières foires commerciales sont prévues en septembre et octobre, l’occasion de renforcer les liens avec nos résident·e·s et d’ouvrir des dialogues à travers l’animation urbaine. Et bien sûr, vous retrouverez en octobre notre désormais classique don de plantes, pour offrir une seconde vie à nos installations florales.

Cabarets Extravaganza : les artistes queer à l’honneur

Ils sont de retour! Nos Cabarets Extravaganza, dirigés par le brillant Louis Guillemette, danseur, chorégraphe et résident du Village, prendront d’assaut Sainte-Catherine les vendredis, samedis et dimanches tout au long de l’été. Drag, burlesque, cirque, tango queer, boylesque, contorsion… 18 rendez-vous qui célèbrent les artistes 2SLGBTQIA+ d’ici, les créateur·rice·s de la nuit, et les arts vivants dans toute leur diversité. C’est notre façon de faire rayonner les talents locaux… et de sublimer vos apéros. Chaque performance est pensée comme une fête de rue, un manifeste joyeux et une vitrine pour des artistes trop souvent invisibilisé·e·s.

CRÉDITS PHOTOS : Andrea Robert Lezak

Des nouveautés à découvrir

Parce qu’on aime vous surprendre, on a glissé quelques nouveautés dans notre programmation. D’abord, les Balades humoristiques avec Charlie Morin : une virée inattendue sur Sainte-Catherine, menée par un humoriste de la relève qui cumule les vues sur les réseaux sociaux. Fou rire garanti! Ensuite, un nouveau partenariat avec Fierté Littéraire mettra la littérature queer à l’honneur tout au long de l’été. Performances littéraires, installations poétiques, rencontres avec des auteur·rice·s de la diversité… On garde encore un peu la surprise, mais préparez-vous à lire entre les lignes!

Une saison rendue possible grâce à nos partenaires

Tout ce projet de piétonnisation ne serait pas possible sans le soutien financier de nos

précieux partenaires : la Ville de Montréal, l’arrondissement de Ville-Marie et la Caisse

Desjardins du Quartier-Latin. « Chaque été, la rue Sainte-Catherine Est devient un symbole vivant de ce que Montréal a de plus beau à offrir : un lieu vibrant d’échanges, d’inclusion et de fierté! Je suis ravi qu’à l’arrondissement de Ville-Marie, nous soutenions cette effervescence avec des initiatives rassembleuses et en appuyant la SDC du Village. Ensemble, nous contribuons à faire rayonner ce quartier emblématique, si cher au cœur de la population montréalaise. »

— Robert Beaudry, conseiller de ville, district de Saint-Jacques

« Soutenir la piétonnisation du Village, c’est soutenir une économie locale vibrante, un milieu de vie unique et une communauté inclusive. Nous sommes fier·ère·s d’être partenaire de cette transformation sociale et commerciale. »

— Simon Déry, directeur général, Caisse Desjardins du Quartier-Latin de Montréal.

Et la Fierté? Évidemment, le point culminant de notre été demeure la Fierté, du 31 juillet au 10 août.

Un événement phare qu’on vous dévoilera en détail dans la prochaine édition de Fugues, avec une programmation inédite conçue avec Fierté Montréal. Préparez-vous à une magnifique célébration.

En terminant, il faut tout un Village pour faire vivre le Village. Et c’est grâce à vous,

commerçant·e·s, artistes, résident·e·s, touristes, visiteur·euse·s du soir ou du matin, que notre quartier bat au rythme de l’été.

À très bientôt dans le Village — et bel été à toustes!

Tous les détails de la programmation vous seront dévoilés au www.villagemontreal.ca