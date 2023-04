Arkad Amusement le summum des jeux d’arcade !

L’ancien local du Second Cup, perpendiculaire au parc de l’Espoir et juste à côté du resto Fantasie et de la boutique Armada par The Men’s Room, renaît sous l’enseigne d’une arcade de jeux. Ouvert déjà depuis quelques temps au cœur du centre-ville de Montréal, Arkad Amusement se veut le dernier cri des jeux. Arkad Amusement se définit comme « l’ultime endroit de jeux d’arcade avec une grande diversité de machines à expérimenter pour avoir du plaisir et s’amuser follement entre ami·e·s »! Ce commerce a ouvert ses portes à la fin du mois de février dans le Village, presque en même temps que Yamato Dumplings (voir autre article à ce sujet).

Cette arcade fête déjà une année d’existence sur la rue Sainte-Catherine Ouest, entre Crescent et Bishop puisqu’elle a inauguré son local au printemps de 2022. « Ça marche très bien au centre-ville, c’est constant, nous sommes très satisfaits, affirme Francis Pierre, l’un des deux propriétaires et directeur du marketing de l’entreprise. Mais on cherchait un autre endroit pour ouvrir une 2e succursale. L’été dernier, on s’est souvent promené dans le Village et à des heures différentes. On voyait que la rue piétonne attire une clientèle très diversifiée, oui des personnes LGBTQ+, mais aussi des étudiant·e·s du Québec et d’ailleurs, de jeunes familles, etc. On a vu qu’il y avait ce local vacant sur le coin de la rue et on s’est arrêté sur ce choix. »

« Il faut dire qu’on ne voulait pas aller en banlieue ni dans un centre d’achats où les heures d’ouverture sont limitées, le Village nous semblait une bonne option », poursuit Francis Pierre.

Space Invaders, Cruis’n Blast (Nintendo), Super Bikes, Hot Wheelz, Halo Ciberteam Raven, Envahisseur de l’espace, Jurassic Park Arcade DLX (Raw Thrills), The Walking Dead (AMC), des jeux d’habiletés, ainsi que du bowling ou du basketball, il y en a pour tous les goûts et même un photomaton chez Arkad Amusement.

« Dans le Village, nous avons 22 machines, au centre-ville il y en a 28, indique Francis Pierre. Par contre, ici, il y a de grandes portes de garage qu’on pourra ouvrir l’été et ce sera très agréable pour la clientèle. » Parlons de ça justement : on y retrouvera des client·e·s de 18 à 40 ans et des enfants de 3 ou 4 ans accompagnés de leurs parents. Et oui, il y a déjà une certaine clientèle régulière. Ce qui est intéressant, c’est que les gens peuvent accumuler des points, des tickets, et en échange tu obtiens des jeux et des gadgets. « Mais les jeunes aiment accumuler le plus de tickets que possible et les échanger pour de gros ours en peluche, par exemple », ajoute-t-il.

Et les bonnes vieilles « pin ball machines » des années 1970, 80 ou 90 ? C’est sûr que ce n’est pas très populaire chez les jeunes, mais on s’est laissé dire qu’il y en aura peut-être une prochainement pour plaire à une clientèle plus âgée qui les a connues dans leur jeunesse. Ce jeune entrepreneur désire prendre de l’expansion et regardera ailleurs pour y ouvrir une autre arcade.

Mais pour l’instant, « on a très hâte à l’été, à la piétonisation de la rue, de revoir les foules et que cela bouge un peu plus, que ce soit dynamique et festif comme l’an dernier […] », de terminer Francis Pierre tout enthousiaste.

INFOS | Arkad Amusement

1351, rue Sainte-Catherine Est, Montréal.

[email protected] ou arkadamusement.com