The Last of Us, saison 2

La première saison nous entraînait dans une dystopie où une pandémie fongique avait réduit une partie de l’humanité à l’état de monstres décérébrés. Dans ce second opus, l’adaptation télévisuelle du jeu vidéo éponyme poursuit son périple en maîtrisant toujours à la perfection les codes de l’action, tout en maintenant un équilibre étonnant entre la critique d’une société déshumanisée et des émotions à fleur de peau.

La série met toujours en scène Joel (Pedro Pascal), un homme ténébreux contraint d’accompagner Ellie (Bella Ramsey), une adolescente inexplicablement immunisée aux champignons délétères. La saison 1 se terminait lorsque Joel réalise que le groupe de scientifiques auquel il a conduit la jeune fille s’apprête à la disséquer vivante. Enragé, il massacre le personnel médical afin de sauver celle qui est pour ainsi dire devenue sa fille adoptive. Le second opus s’ouvre cinq ans plus tard, sur la petite vie tranquille que les deux rescapés se sont aménagée dans la ville fortifiée de Jackson, dans le Wyoming.

Le temps a passé et, du haut de ses 19 ans, Ellie bat froid à ce père improvisé auquel elle doit tout, mais duquel elle cherche également à s’affranchir. Une menace est cependant tapie dans l’ombre, non seulement du côté de l’infection fongique, de laquelle émerge une nouvelle variation animée d’un reste de conscience humaine, mais également du côté d’Abby (Kaitlyn Dever), la fille de l’un des scientifiques abattus par Joel. Dans tout ce maelstrom d’émotions, l’arrivée de Dina, enjouée et positive, vient contrebalancer la personnalité cynique et introvertie d’Ellie. La première courtise assidument la seconde et on ne peut qu’être intrigué par la direction qu’empruntera cette relation au cœur d’une nouvelle quête qu’elles devront se résoudre à entreprendre. Le sentiment d’accalmie de la petite bourgade volera en éclats dans un spectaculaire second épisode, où l’inimaginable se produit et rebat toutes les cartes du jeu. C’est rivé à l’écran que l’on observe, impuissant et médusé, l’abomination qui se déroule sous nos yeux. De fait, j’ai dû ramasser ma mâchoire sur le sol lorsqu’est survenue l’une des scènes les plus percutantes de la série. C’est d’ailleurs l’une des forces des créateurs de la série de HBO, Craig Mazin et Neil Druckmann, que de nous entraîner dans des montagnes russes émotionnelles, que ce soit à travers l’action, l’horreur ou les larmes. Rappelons que la saison précédente avait prodigué l’un des épisodes les plus mémorables de la télévision récente en mettant en scène une histoire d’amour entre deux hommes. La série maîtrise par ailleurs l’art, ô combien délicat, de respecter la trame du jeu vidéo initial, mais également de savoir s’en détacher pour présenter un récit qui demeure toujours percutant et sensible.

INFOS | Les sept épisodes de The Last of Us sont présentés, en anglais et dans un excellent doublage français, sur Crave et Super Écran.