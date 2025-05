Voga Prosecco tranquille

Enoitalia SPA, DOC Prosecco (Vénétie, Italie)

Code SAQ : 15400605 19,75$

Une nouveauté de cette maison à la bouteille cylindrique emblématique, pour débuter la belle saison : un prosecco sans bulles! Saviez-vous que c’est ainsi qu’il était produit à l’origine? Une belle occasion de découvrir davantage le cépage glera. Joliment aromatique, avec des notes florales, de poire et de pêche blanche. En bouche, c’est super rafraîchissant et résolument estival. Tendrement fruité (agrumes), plutôt sec et pimpant. Léger en texture et en alcool, servi bien frais, c’est le vin de terrasse idéal par temps chaud. Un agréable changement pour les amateurs de pinot grigio. Et en prime, il est bio, si cela compte pour vous.