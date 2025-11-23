Terrasses de Baalbeck

Massaya & Co, Vallée de la Bekaa (Liban) 2022

Code SAQ : 904102 — 26,20 $

Un vin rouge élaboré avec des raisins qu’on retrouve plus traditionnellement dans la vallée du Rhône. Le nez offre les parfums typiques de la syrah, de la grenache noire et du mourvèdre. À part ses arômes de fruits noirs et de violette, on a aussi un joli côté cuir. La bouche est franchement exotique et pleine de charme. On peut presque voir les ruines du temple de Bacchus, sous une pleine lune, en fermant les yeux. Il est éclatant de fruits rouges, de fines herbes, de tabac blond, et très juteux. Le boisé est tout à fait intégré et les tannins des plus soyeux. Servi un peu rafraîchi, il est un excellent apéro, et il peut accompagner un grand choix de mets. C’est délicieux!