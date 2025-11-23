Dimanche, 23 novembre 2025
• • •
    Publicité
    AccueilConsommationAlcoolsTerrasses de Baalbeck
    Alcools

    Terrasses de Baalbeck

    Terrasses de Baalbeck
    Massaya & Co, Vallée de la Bekaa (Liban) 2022
    Code SAQ : 904102 — 26,20 $

    Un vin rouge élaboré avec des raisins qu’on retrouve plus traditionnellement dans la vallée du Rhône. Le nez offre les parfums typiques de la syrah, de la grenache noire et du mourvèdre. À part ses arômes de fruits noirs et de violette, on a aussi un joli côté cuir. La bouche est franchement exotique et pleine de charme. On peut presque voir les ruines du temple de Bacchus, sous une pleine lune, en fermant les yeux. Il est éclatant de fruits rouges, de fines herbes, de tabac blond, et très juteux. Le boisé est tout à fait intégré et les tannins des plus soyeux. Servi un peu rafraîchi, il est un excellent apéro, et il peut accompagner un grand choix de mets. C’est délicieux!

    Olivier De Maisonneuve
    Par Olivier De Maisonneuve
    0

    Du même auteur

    SUR LE MÊME SUJET

    LAISSER UN COMMENTAIRE

    S'il vous plaît entrez votre commentaire!
    S'il vous plaît entrez votre nom ici

    Publicité
    Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

    À PROPOS

    FUGUES TV

    ABONNEZ-VOUS

    Photos

    VERSIONS VIRTUELLES

    NOUS SUIVRE SUR LES RÉSEAUX

    LIEUX DE DISTRIBUTION DES MAGS

    JE SOUTIENS FUGUES!

    POUR ANNONCER

    Dans nos magazines ou sur le web

    plus en détails ici
    ©

    Groupe Hom. Tous droits réservés. Conception web par Groupe Hom.

    PLUS D'ARTICLES

    Vodka framboise canneberge

    Pruno