Mont-Rouge, saison 2, propose un mille-feuille de révélations et un rythme haletant!

La bourgade de Mont-Rouge fait face à un drame lorsqu’on découvre le corps d’un policier, Patrick Tisdale, qui se balance au bout d’une corde. La théorie du suicide est cependant bien vite écartée lorsque se multiplient les incohérences. Les enquêteurs, Luc Doiron (Normand Daneau) et Manon Daigle (Karène Chiasson), doivent donc replonger dans les petits et grands secrets du village côtier.

Qui plus est, le nombre de suspects ne cesse de croître puisque la victime ne comptait pas que des amis, bien au contraire. En fait, Patrick Tisdale semblait même se tenir au cœur d’un nœud de vipères, que ce soit au regard de ses collègues policiers, de son propre père, de son ex-maitresse ou même de ceux qui lui professaient une amitié indéfectible.

C’est d’ailleurs l’une des grandes forces du scénario de Pierre-Marc Drouin et de Sylvie Bouchard, que de mettre en place un véritable mille-feuille de motivations et de faux-semblants. On tire sur un fil et c’est tout un faisceau de mensonges qui se révèle. Mais, comme le souligne Luc Doiron, il faut se méfier de nos aprioris puisque, bien souvent, de bonnes personnes effectuent de mauvaises choses. À cet effet, soulignons la performance de Kevin Doyle dans le rôle de Bertrand Fouquet, un agent d’assurance dont chaque rictus pourrait illustrer l’expression « face à fesser dedans ».

Difficile retour à Mont-Rouge pour les deux enquêteurs de Moncton, puisque Luc Doiron se voit contraint de reporter la demande en mariage qu’il devait présenter à son chum et que Manon Daigle est quant à elle confrontée à plusieurs mauvais souvenirs. Le duo fait cependant preuve d’une extrême solidité et on ne peut qu’admirer la maestria avec laquelle l’enquête est menée.

Au fil des six épisodes, les tensions se multiplient et les révélations s’accumulent : conflits politiques, crime organisé, personnalités publiques qui cachent des amants, tensions amoureuses, enlèvement, etc. De fait, le réalisateur Jim Donovan propose un rythme trépidant et parfois même anxiogène, qui nous colle à l’écran.

On doit par ailleurs saluer la décision de situer la série à l’extérieur des grandes métropoles, soit au Nouveau-Brunswick. À l’instar de Détective Surprenant, qui se déroule aux Îles-de-la-Madelaine, la série propose ainsi des paysages, de même que des acteurs et actrices ou même des accents, que l’on ne voit que trop rarement au petit écran.

INFOS | Les six épisodes de la saison 2 de Mont-Rouge sont disponibles, en français, sur Tou.tv.