Les joueuses de soccer Ellie Carpenter et Daniëlle van de Donk célèbrent leur mariage 

Ellie Carpenter et Daniëlle van de Donk, figures majeures de l’Olympique Lyonnais, se sont mariées le week-end dernier dans le sud de la France. Une cérémonie discrète mais chaleureusement saluée par le milieu du football/soccer international.

Recrutée par l’Olympique Lyonnais en 2020, la défenseure australienne de 25 ans a vu sa route croiser celle de la milieu néerlandaise un an plus tard. Très vite, une complicité naturelle s’est nouée entre les deux joueuses, d’abord sur le terrain, puis dans la vie. Leur relation, rendue publique en 2022, s’est officialisée par des fiançailles le 1er janvier 2024.

Leur mariage, dévoilé le jeudi 12 juin sur leurs comptes Instagram, s’est accompagné de tendres mots : « Je te choisis. Je te choisirai toujours », ont-elles écrit en légende d’une vidéo retraçant les temps forts de leur union, entre éclats de rire et regards partagés.

Leur bonheur a été salué par de nombreuses coéquipières et figures du football féminin, parmi lesquelles Lindsay Horan, Eugénie Le Sommer, Vanessa Gilles ou encore Sara Däbritz. L’ancien président de l’OL, Jean-Michel Aulas, a également adressé un message personnel, louant leur sincérité et leur rayonnement.

Ensemble, elles ont enrichi le palmarès du club lyonnais : une Ligue des champions remportée en 2022, quatre titres de championnes de France consécutifs et, cette année, une victoire en Coupe de France. Une séquence sportive impressionnante, que vient ponctuer le départ annoncé de Van de Donk, en fin de contrat.

Dans un entretien accordé au magazine Vogue, Carpenter revient sur ce lien hors du commun : « Dès le début, tout était fluide, naturel. Le jour du mariage, tout s’est imposé comme une évidence. Être face à Daniëlle et réaliser que nous allions partager la vie… C’est un moment gravé. »

Au-delà de la dimension intime, cette union rappelle à quel point la visibilité des couples LGBT+ dans le sport reste précieuse. Dans un milieu encore marqué par des normes rigides et une certaine frilosité, leur choix d’aimer au grand jour est un geste fort, à la fois personnel et symbolique. Carpenter et Van de Donk prolongent, à leur manière, le match pour l’égalité.