Au volant, juillet 2025

On parle peu dans cette chronique des véhicules hybrides, en raison d’un biais de l’auteur de ces lignes, qui a un gros préjugé négatif envers ce type de voiture. Il compare d’ailleurs les hybrides à la banlieue qui conjugue, selon lui, tous les inconvénients de la ville et de la campagne. Surtout en ce qui a trait aux hybrides rechargeables qui demandent non seulement de faire le plein à la station-service, mais aussi de penser à recharger la batterie chez soi ou à une borne.

Pour plusieurs, les versions hybrides, rechargeables ou non, représentent avant tout une économie au kilomètre roulé, compte tenu du prix de l’essence au Québec. Ainsi, l’invalidation de la taxe carbone par le nouveau gouvernement Carney n’a pas fait baisser le prix du litre au Québec. La Province étant maître(esse) chez elle, elle ne se plie pas aux exigences du fédéral. Autre avantage : une sensation de sécurité pour les propriétaires qui bénéficient de deux modes d’alimentation de leur véhicule, au cas où l’un des deux les lâcherait, ils pourraient compter sur le second.

Enfin, il s’agit pour certain.e.s d’une transition logique avant d’arriver au tout électrique. On se familiarise avec une conduite à l’électrique, tout en gardant la possibilité de retrouver ses habitudes avec le bon vieux moteur thermique.

L’avantage pour les constructeurs est ainsi de diversifier les choix de motorisation dans leur gamme et de satisfaire tout le monde. L’industrie automobile se trouvant aujourd’hui dans un monde incertain, il n’est peut-être pas très bon de mettre tous ses œufs dans le même panier, comme de miser sur le tout électrique.

Toyota RAV4 : le leader des VUS compacts se refait une beauté

Un exemple, le Toyota RAV4, édition 2026, sera 100 % hybride. Quatre versions hybrides seront construites au Canada et quatre hybrides rechargeables au Japon. Pourquoi mentionner les lieux de production du petit véhicule ? Simplement pour préciser qu’il échapperait aux taxes imposées par le gouvernement américain s’il était assemblé aux États-Unis.

Autre nouveauté sur un véhicule phare de la marque japonaise : tous les modèles proposés auront de série quatre roues directrices. Les trois finitions restent, LE, XLE, Limited, à laquelle s’ajoute le nouveau Wooland, avec une garde au sol plus élevée, des pneus tout-terrain et des ajouts plus esthétiques qu’utiles pour donner un aspect baroudeur au RAV4, en rêvant de sortir des sentiers battus.

L’économie d’essence, bien évidemment, est bien plus remarquable sur le RAV4 hybride rechargeable 2026. On parle d’une autonomie de 80 km en tout électrique, une augmentation de 20 % par rapport à la précédente génération.

Si on retrouve les qualités des versions précédentes, le changement le plus notable concerne le poste de pilotage qui a été repensé pour être plus ergonomique, sans pour autant tomber dans l’excès, avec un écran central d’infodivertissement qui conserve une taille raisonnable (10,5 ou 12,9 po selon les versions) et un écran derrière le volant pour les données techniques. Une disposition classique, mais qui conserve son charme… un peu rétro, certes, mais rassurant pour bon nombre d’utilisateurs et d’utilisatrices. À noter aussi que l’affichage tête haute est proposé en option. Disponible cet automne sur le marché canadien, il reste alors une inconnue : le prix. Cependant, on sait que le RAV4 hybride LE 2025, version de base, se détaillait à 39 744 $. Il ne fait alors aucun doute que la génération qui se dessine dépassera largement la barre des 40 000 $.

Autre point faible de cette chronique : on ne parle pas beaucoup des véhicules des trois grands joueurs américains, soit GM, Ford et, dans une moindre mesure, Chryler, Jeep, Dodge, propriétés du conglomérat Stellantis.

Mettons à présent les pleins phares sur un nouveau joueur dans la catégorie des VUS

compacts, avec le GMC Terrain 2026.

Les VUS compacts ont la cote, surtout au Québec, au point de faire disparaître les traditionnelles berlines compactes. Pas seulement une question de mode. Ils sont mieux adaptés aux conditions climatiques et routières de la province. Plus haut sur pattes, disponibles pour la plupart en traction intégrale, ils offrent un sentiment de sécurité plus élevé, tout en restant abordables et plus polyvalents, avec un espace plus généreux pour les bagages, entre autres.

Toutes les marques en proposent dans leur gamme et les deux concurrents à abattre sont le Toyota RAV4 et le Honda CR-V, qui caracolent en tête des ventes.

Pour l’édition 2026, c’est sur le plan visuel que le GMC Terrain marque un changement. Ainsi, on a accentué le caractère plus robuste des lignes, plus en accord avec ce qui pourrait être sa vocation, celui de tout-terrain. Des modifications ont été apportées à la planche de bord avec un grand écran central d’infodivertissement. Les sièges chauffants à l’avant, des capteurs de pluie sur les essuie-glaces, ainsi que le hayon assisté sont livrés de série.

Sous le capot, on retrouve le même moteur, un 4 cylindres de 1,5 L turbocompressé et la puissance demeure la même (175 chevaux), ce qui ne fait pas du Terrain un foudre de guerre. Il se décline en version traction équipée d’une boîte CVT ou en traction intégrale avec une transmission à 8 vitesses. De nombreuses versions sont proposées en fonction du degré d’équipements et du rouage choisi (traction avant ou rouage intégral). Disponible déjà chez les concessionnaires, le prix de la version de base s’élève à 35 599 $ avec traction avant et 37 899 $ avec rouage intégral et peut même atteindre 43 599 $ pour le Terrain AT4, le plus aventurier de la gamme, et 47 799 $ pour la version Denali, la plus luxueuse.

Disparition annoncée

La sympathique Kia Soul quitte définitivement la scène… routière. Apparue il y a 16 ans, son format cubique présentait un espace de chargement particulièrement intéressant pour un si petit véhicule. La marque coréenne avait retiré depuis plus d’un an les versions électriques de la Soul, mais aujourd’hui c’est la Soul à essence qui disparaît du marché. Si le véhicule a connu un grand succès les premières années, les ventes avaient chutées au cours des trois dernières années. Aucun remplacement de la Soul n’est prévu actuellement par Kia.