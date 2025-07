Un couple de manchots mâles élève un poussin au zoo de Chester au Royaume-Uni, un espoir pour la biodiversité

Au zoo de Chester, dans le nord-ouest de l’Angleterre, un couple de manchots de Humboldt composé de deux mâles, Scampi et Flounder, a donné un bel exemple de parentalité. Ensemble, ils ont adopté et élevé un poussin né en avril, une première pour la colonie du parc. Cette histoire est saluée comme un symbole d’espoir pour la préservation d’une espèce vulnérable, tout en rappelant que l’amour et la parentalité peuvent revêtir de nombreuses formes, même dans le règne animal.

Ce jeune manchot fait partie des dix poussins éclos entre le 16 et le 28 avril, dans ce que les soigneurs décrivent comme « une année exceptionnelle » pour la reproduction de l’espèce. Tous ont grandi protégés dans leurs terriers, sous la vigilance des équipes animalières, avant de découvrir récemment les joies de la baignade.

« Dix naissances en une seule saison, c’est inespéré ! Cela représente une belle victoire pour la conservation de l’espèce, qui reste vulnérable à l’état sauvage », se félicite Zoe Sweetman, responsable des manchots au Chester Zoo, citée par le DailyMail.

Originaire des côtes rocheuses du Pérou et du Chili, le manchot de Humboldt figure parmi les espèces les plus menacées des dix-sept espèces de manchots existantes. La pêche intensive, le réchauffement des océans et les effets des phénomènes climatiques comme El Niño réduisent drastiquement ses ressources alimentaires, poussant l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) à la classer comme « vulnérable ».

Pour favoriser la survie des poussins, les soigneurs du zoo ont réparti les œufs entre plusieurs nids, dont celui de Scampi et Flounder, afin d’augmenter les chances d’élevage réussi. Les parents, qu’ils soient en couple hétérosexuel ou homosexuel, assurent tous le nourrissage en régurgitant une bouillie riche en protéines à base de poissons, soigneusement fournis en abondance par le personnel du zoo.

Des couples homosexuels déjà observés chez les manchots

L’histoire de Scampi et Flounder s’inscrit dans un phénomène déjà documenté : chez plusieurs espèces d’oiseaux, des couples de même sexe s’avèrent d’excellents parents adoptifs. En Australie, le couple de manchots gentoo Sphen et Magic, devenu célèbre en 2018 au Sea Life Sydney Aquarium, a élevé deux petits, Sphengic puis Clancy. La mort de Sphen en août 2024 avait d’ailleurs suscité une vive émotion, tant chez Magic que parmi les soigneurs et les nombreux fans du couple à travers le monde.

En 2019, deux manchots femelles ont également couvé un œuf au Sea Life London Aquarium, tandis que le livre jeunesse « And Tango Makes Three » raconte la véritable histoire de Roy et Silo, deux manchots mâles du zoo de Central Park à New York, devenus parents adoptifs dans les années 2000.

« Dans la nature, certains couples de même sexe sont d’excellents parents adoptifs. C’est une richesse pour les programmes de conservation », souligne Zoe Sweetman.

Au zoo de Chester, Scampi et Flounder, désormais véritables vedettes locales, poursuivent le rôle de parents attentifs, offrant un symbole d’espoir pour leur espèce… et rappelant qu’au royaume animal aussi, la diversité fait partie de la nature.