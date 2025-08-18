Première rencontre historique prévue entre le pape et un groupe LGBTQ+

Le pape Léon XIV, élu en mai 2025, recevra pour la première fois une délégation du groupe catholique réformiste pro-LGBTQ+ « We Are Church » au Vatican, du 24 au 26 octobre, dans le cadre du Jubilé des équipes synodales et des organes participatifs.

Cette rencontre s’inscrit dans les célébrations de l’Année Sainte 2025 et constitue un geste inédit envers les voix critiques et inclusives de l’Église.

Fondé en 1995, « We Are Church » milite pour une Église plus ouverte, défendant l’ordination des femmes, l’acceptation des couples de même sexe et la lutte contre les abus sexuels. Présent dans plus de 30 pays, le groupe a régulièrement porté un regard critique sur la hiérarchie catholique. Cette audience avec le pape marque une étape majeure dans les relations entre le Vatican et les mouvements réformistes.

Premier pontife américain de l’histoire, le pape Léon XIV a réaffirmé la position traditionnelle de l’Église sur le mariage, le définissant comme l’union stable entre un homme et une femme, tout en confirmant le maintien des bénédictions pour couples de même sexe, instaurées par son prédécesseur, le pape François. Le cardinal Victor Manuel Fernández, préfet du Dicastère pour la doctrine de la foi, a précisé que cette pratique « demeurera » sous le pontificat de Léon XIV.

La rencontre avec « We Are Church » et le passage par la Porte Sainte, rite central de l’Année Sainte, sont perçus comme des signes d’ouverture et de dialogue. Christian Weisner, cofondateur du groupe, a salué l’invitation comme un signal d’espoir pour un renouvellement institutionnel et la reconnaissance de décennies d’engagement.

Cet événement pourrait marquer un tournant dans la relation entre le Vatican et les mouvements réformistes, en particulier ceux qui militent pour l’inclusion des personnes LGBTQ+. Il ouvre également la voie à un dialogue plus approfondi sur la sexualité, le genre et le leadership au sein de l’Église : un premier pas vers une Église plus inclusive et accueillante pour toutes et tous.