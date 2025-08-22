«Nous ne serons PAS effacés» : des manifestants recolorent le passage piéton du mémorial Pulse à Orlando

Plus d’une centaine de militants LGBTQ+ et alliés ont manifesté vendredi en recolorant de craie un passage piéton arc-en-ciel effacé par les autorités devant l’ancien club Pulse, théâtre de la tuerie de 2016 qui avait coûté la vie à 49 personnes.

Le passage, installé en hommage aux victimes de l’attentat homophobe le plus meurtrier de l’histoire des États-Unis, avait été retiré par la Ville d’Orlando sur ordre de l’administration Trump. Le président républicain a récemment adopté une directive interdisant l’utilisation des routes publiques pour ce qu’il qualifie d’« objectifs politiques ».

Indignation locale et protestation

Le gouverneur de Floride Ron DeSantis a défendu cette décision, affirmant que « les routes de notre État ne seront pas utilisées à des fins politiques ». Une justification vivement rejetée par le maire démocrate d’Orlando, Buddy Dyer, qui a dénoncé « un acte politique cruel » ayant laissé la ville « dévastée ».

En réaction, les manifestants se sont rassemblés dès l’aube pour repeindre symboliquement l’arc-en-ciel. Parmi eux, le sénateur démocrate Carlos Guillermo Smith a partagé des photos de l’action sur X (anciennement Twitter), écrivant :

« Nous ne serons PAS effacés. »

Dans un second message, il a ajouté : « Le régime DeSantis a peut-être arraché les couleurs du passage piéton du mémorial Pulse, mais nous ne serons pas effacés. Si l’État persiste, il y aura bientôt une fresque arc-en-ciel plus grande, plus queer et plus flamboyante qu’ils ne l’auraient jamais imaginé. »

Les survivants dénoncent

Brandon Wolf, survivant de l’attentat et militant de longue date, a lui aussi condamné la décision, qualifiant DeSantis de « lâche » : « Un mémorial à mes frères assassinés n’est pas politique. Mais votre effacement lâche, en pleine nuit, l’est bel et bien », a-t-il écrit.

Wolf a également accusé les élus républicains de « profaner un mémorial dédié aux 49 victimes du Pulse tout en exigeant des monuments pour honorer les traîtres confédérés ».

Mémoire sélective

Ces critiques font écho à des décisions controversées de l’administration Trump, qui a annoncé plus tôt cette année vouloir rebaptiser plusieurs bases militaires en hommage à des soldats ayant combattu pour la Confédération, défenseure de l’esclavage.

Wolf a enfin rappelé l’incohérence des arguments de DeSantis, qui prétend vouloir garder les routes « apolitiques », alors qu’en 2023 il avait signé une loi renommant une route de Floride en l’honneur du commentateur d’extrême droite Rush Limbaugh.