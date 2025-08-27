Démission fracassante du directeur des vaccins du CDC : «Ça suffit» face à Trump et RFK Jr

Le Dr Demetre Daskalakis, l’un des visages les plus visibles de la santé publique aux États-Unis et figure de confiance de longue date auprès des communautés LGBTQ+, a annoncé sa démission du Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Il dénonce ce qu’il décrit comme un démantèlement systématique de la science orchestré par l’administration Trump et par le secrétaire à la Santé, Robert F. Kennedy Jr.

Dans une lettre de démission cinglante publiée mercredi soir sur X, Daskalakis a confirmé qu’il quitterait dès jeudi son poste de directeur du Centre national d’immunisation et des maladies respiratoires du CDC, évoquant des « préoccupations éthiques et scientifiques irréconciliables ».

« Je ne peux pas servir dans un environnement où le CDC est utilisé comme un outil pour produire des politiques et du matériel qui ne reflètent pas la réalité scientifique et qui visent à nuire plutôt qu’à améliorer la santé publique », a-t-il écrit. « Assez, c’est assez. »

Une rupture majeure avec l’administration

Dans sa lettre, Daskalakis accuse le département de la Santé (HHS) dirigé par Kennedy d’avoir écarté les scientifiques de carrière, de retenir des données essentielles et d’imposer des calendriers de vaccination « qui menacent la vie des plus jeunes Américains et des personnes enceintes ».

Il met en garde contre une « radicale opacité » et une « manipulation incompétente des données à des fins politiques » qui risquent de ramener le pays « à une ère pré-vaccinale où seuls les plus forts survivent ».

Cette démission marque la rupture la plus spectaculaire à ce jour entre les scientifiques de carrière et l’administration Kennedy-Trump, qui a chamboulé des décennies de politiques vaccinales, souvent par des annonces improvisées sur les réseaux sociaux.

Un engagement envers la communauté LGBTQ+

Dans un passage particulièrement éloquent, Daskalakis rappelle son rôle auprès des communautés queer :

« Depuis des décennies, j’ai été une voix de confiance pour la communauté LGBTQ+ sur des enjeux cruciaux de santé. Je dois aussi dénoncer l’irresponsabilité de cette administration, qui cherche à effacer les populations trans, à mettre fin à des programmes essentiels de lutte contre le VIH aux États-Unis et à l’étranger, et à interrompre des recherches indispensables pour l’équité. »

Il ajoute : « La santé publique ne concerne pas seulement l’individu, mais la communauté, la nation, le monde. La sécurité sanitaire de la nation est en jeu, confiée à des gens qui privilégient leur idéologie au détriment du bien commun. »

Un climat délétère

Selon lui, les experts du CDC n’ont pas eu droit à une seule véritable séance de travail avec le secrétaire à la Santé durant les sept premiers mois de l’administration, les grandes orientations étant plutôt annoncées via des vidéos bâclées ou des publications d’une page sur X, laissant les scientifiques « courir après les données pour les faire coller aux diktats politiques ».

Il a également lié sa démission à l’agenda de guerre culturelle de l’administration, affirmant que Kennedy et ses alliés avaient « créé un climat où des violences comme celle de la récente fusillade au siège du CDC peuvent survenir ».

Un geste d’héritage

Daskalakis conclut sa lettre en évoquant son grand-père, mort en résistant au fascisme en Grèce :

« Je démissionne pour honorer sa mémoire et être digne de son héritage. »